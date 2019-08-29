В Бурятии сотрудники ГИБДД провели квест для школьников

Школьники повторили правила поведения на дороге



В преддверии начала нового учебного года в Мухоршибирском районе сотрудники ГИБДД и специалисты управления культуры и туризма района организовали для детей и подростков тематическое мероприятие по безопасному поведению на дороге. Квест-игра «Светофор» прошла в парке культуры и отдыха села Мухоршибирь.



Участниками игры стали 11 команд детей в возрасте 10-15 лет. Ребята выполняли различные задания конкурса и за правильные ответы получали подсказки для прохождения следующего этапа. В ходе мероприятия школьники повторили правила дорожной безопасности и закрепили на практике навыки безопасного поведения на дороге.



- Такая форма работы с детьми перед началом учёбы в школе принесёт положительные результаты, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



Призёры и участники награждены поощрительными призами и грамотами.



