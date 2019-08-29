Из-за обильных осадков в Шелопугинском районе размыло насыпь котлована и разрушилось дорожное полотно
28 августа между сёлами Верхняя и Нижняя Шахтама Шелопугинского района Забайкальского края размыло насыпь неэксплуатируемого котлована. В результате возникла большая вероятность подтопления приусадебных участков ещё в четырёх населённых пунктов. На данный момент угроза подтопления снята.
На месте происшествия работает оперативная группа, которую возглавил исполняющий обязанности председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв. В настоящее время проводятся инженерные работы по отсыпке участка котлована. Также на месте работает исполняющий обязанности министра природных ресурсов Забайкальского края Олег Некрасов. По его словам, на данный момент в целях разведки и оборудования временной дороги работает техника КГСАУ «Забайкаллесхоз» и администрации района. По состоянию на 14:00 29 августа обеспечен проезд для легковых автомобилей, к концу дня проезд будет обеспечен для большегрузной техники.
Размытие насыпи произошло из-за выпадения обильных осадков. Также в результате этого разрушилось дорожное полотно, идущее вдоль котлована. Всего для контроля ситуации было привлечено более 100 человек и около 20 единиц техники. Сейчас продолжается проведение превентивных мер, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье ликвидирована угроза подтопления населённых пунктов
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