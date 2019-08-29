Его участниками стали более 500 врачей-офтальмологов из 13 стран мира
В Иркутске 28 августа состоялось открытие всероссийского конгресса с международным участием «VII Байкальские офтальмологические чтения «Настоящее и будущее офтальмологии», который собрал более 500 врачей-офтальмологов со всей России и 12 стран мира, включая Италию, Германию, США и Индию. Целью проведения конгресса является консолидация российских и зарубежных врачей офтальмологов для обмена научным и практическим опытом в области лечения глазных заболеваний.
Научная программа конгресса посвящена современным аспектам и достижениям офтальмологии в мире, новым направлениям диагностики, медикаментозного, лазерного и хирургического лечения, развитию и применению передовых технологий.
Сегодня в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. Охлопкова в торжественной обстановке прошло празднование 30-летнего юбилея МНТК «Микрохирургия глаза» имени Святослава Федорова. В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Владимир Дорофеев, министр здравоохранения области Олег Ярошенко, член совета Федерации федерального собрания РФ Сергей Брилка, представители региональной и муниципальной власти, а также ведущие медицинские работники Приангарья и всей России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутске открылся всероссийский конгресс офтальмологов
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