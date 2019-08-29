В Бурятии пройдёт турнир памяти известного общественника

15 сентября в Иволгинском районе состоится 9 этап Кубка Бурятии по спортивному ориентированию
Соревнования пройдут на кубок памяти, ориентировщика, туриста, альпиниста Андрей Черняева.
Место проведения - село Калёново Иволгинский район. Открытие в 12:30 час. Старт в 13 часов.
Заявки принимаются до 20 часов 13 сентября на онлайн-сервисе https://orgeo.ru/event/info/10421
Как сообщал «Байкал-Daily», известный общественный деятель Андрей Черняев ушёл из жизни в августе 2012 года. Он разбился в автокатастрофе в Красноярском крае. В ДТП также погиб водитель, а супруга Черняева получила серьёзные травмы.
Андрей Черняев являлся председателем совета клуба «Фирн». Он работал над проектами по охране Байкала, развивал экологические тропы Байкальского региона. Кроме того, организовывал ярмарки общественных организаций, гражданский форум. В общей сложности он провёл более 30-ти тренингов, около 40 выступлений по проблемам НКО, около 400-т консультаций в области создания и развития организаций, оценки социальных и экологических проектов.
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