Музею в Бурятии подарили картины иркутского художника

Основным направлением в его творчестве была книжная графика



В Улан-Удэ художественный музей имени Ц. С. Сампилова получил в дар картины иркутского художника Анатолия Аносова. Работы в фонд музея передала вдова художника.



Анатолий Аносов – иркутский художник советского периода, член Союза художников РФ. Преподавал в Иркутском училище искусств, среди его учеников – А. Дугарова, А. Маклыгин, сотрудничал с Восточно-Сибирским книжным издательством. Постепенно живопись в творчестве художника отходила на второй план, хотя он никогда не переставал заниматься ею. Наиболее близкие ему жанры – натюрморт и пейзаж.



Главной сферой деятельности Анатолия Аносова была книжная графика, им было оформлено около 200 книг. Наиболее близки художнику книги иркутских прозаиков и поэтов – В. Распутина, А. Зверева, В. Жемчужникова, М. Сергеева, М. Трофимова, драматургов А. Вампилова, Г. Маляревского, Б. Левантовской. Также он оформлял серию «Литературные памятники Сибири», куда вошли книги «Житие протопопа Аввакума», «Потомок Чингисхана» И. Новокшонова, «Русские сказки Восточной Сибири» и другие.



Важным разделом творчества художника являлся экслибрис – книжный знак, удостоверяющий владельца книги. Всего Анатолием Аносовым их было создано более 200. Они экспонировались на многих отечественных и зарубежных выставках и принесли художнику заслуженный авторитет. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.

