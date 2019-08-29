Бурятия вошла в пятёрку регионов с самыми здоровыми детьми

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На первом месте Чеченская республика



Бурятия вошла в пятёрку регионов России с наиболее здоровыми детьми в возрасте до 14 лет. Данные статистического сборника минздрава передают «Известия».



На 100 тысяч детей в Бурятии приходится 141 168,6 тысяч заболеваний.



Лидером в этом списке оказалась Чеченская республика, здесь на 100 тысяч детей приходится 62,969 тысяч заболеваний.



Далее за Чеченской республикой в списке следуют Кабардино-Балкария (115 723,7), Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия.



Наибольшее же число болезней среди детей в возрасте до 14 лет зафиксировано в Ненецком автономном округе (352 120), Чукотском автономном округе (349 436,5), Карелии (337 077,2), Республике Коми (335 574) и Архангельской области (333 831,2), сообщает RT.



В среднем по стране на 100 тысяч детей приходится 221 104,6 заболеваний.

