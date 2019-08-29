Иркутские хаски отличились на соревнованиях по ездовому спорту

Помимо получения медалей, они прошли квалификацию по рабочим качествам



Спортсмены сборной команды Иркутской области по ездовому спорту вернулись домой после успешного выступления на выездных соревнованиях: этапе кубка России, чемпионате Омской области и кубке России РКФ.



Роман Константинов, главный тренер сборной, в дисциплине «кросс 1 собака» занял 1 место в категории «СЕС2» на кубке России РКФ, в дисциплине «скутер 2 собаки» – 1 место в категории «СЕС1 40+» кубка России РКФ. Сибирские хаски Мэри и Хит стали победителями кубка России по рабочим качествам. Также был выполнен норматив 1 разряда.



Кристина Кондратенко в дисциплине «кросс 1 собака» стала второй на этапе кубка России и первой в категории «СЕС1» кубка России РКФ. Сибирский хаски Виват Норд стал обладателем кубка России по рабочим качествам.



Максим Казмиров получил «бронзу» в дисциплине «велосипед 1 собака» в категории «СЕС1 40+» кубка России РКФ. Сибирская хаски Алексис успешно прошла квалификацию по рабочим качествам.



Галина Гордеева в дисциплине «карт 4 собаки» завоевала серебряную медаль на этапе кубка России и стала четвёртой в категории «СЕС1» кубка России РКФ. Сибирские хаски Дёма, Санни, Персей и Умка успешно прошли квалификацию по рабочим качествам.



Валерий Гордеев, успешно финишировав в дисциплине «карт 6 собак», получил отдельную благодарность от организаторов соревнований за поддержку в развитии дисциплины. Об этом сообщает федерация ездового спорта Иркутской области.

