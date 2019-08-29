Помимо получения медалей, они прошли квалификацию по рабочим качествам
Спортсмены сборной команды Иркутской области по ездовому спорту вернулись домой после успешного выступления на выездных соревнованиях: этапе кубка России, чемпионате Омской области и кубке России РКФ.
Роман Константинов, главный тренер сборной, в дисциплине «кросс 1 собака» занял 1 место в категории «СЕС2» на кубке России РКФ, в дисциплине «скутер 2 собаки» – 1 место в категории «СЕС1 40+» кубка России РКФ. Сибирские хаски Мэри и Хит стали победителями кубка России по рабочим качествам. Также был выполнен норматив 1 разряда.
Кристина Кондратенко в дисциплине «кросс 1 собака» стала второй на этапе кубка России и первой в категории «СЕС1» кубка России РКФ. Сибирский хаски Виват Норд стал обладателем кубка России по рабочим качествам.
Максим Казмиров получил «бронзу» в дисциплине «велосипед 1 собака» в категории «СЕС1 40+» кубка России РКФ. Сибирская хаски Алексис успешно прошла квалификацию по рабочим качествам.
Галина Гордеева в дисциплине «карт 4 собаки» завоевала серебряную медаль на этапе кубка России и стала четвёртой в категории «СЕС1» кубка России РКФ. Сибирские хаски Дёма, Санни, Персей и Умка успешно прошли квалификацию по рабочим качествам.
Валерий Гордеев, успешно финишировав в дисциплине «карт 6 собак», получил отдельную благодарность от организаторов соревнований за поддержку в развитии дисциплины. Об этом сообщает федерация ездового спорта Иркутской области.
Иркутские хаски отличились на соревнованиях по ездовому спорту
Общество, Фото:
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