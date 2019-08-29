На Байкале уберут самодельные туалеты за отдыхающими

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Уборка мусора состоится завтра



30 августа вблизи посёлка Большое Голоустное, которое популярно в Иркутской области как место отдыха на Байкале, пройдёт акция по уборке мусора.



Завтра в 10:00 сотрудники Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры, прокуратуры Иркутского района, администрации Голоустненского муниципального образования, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», общественных муниципальных организаций выйдут на уборку мусора на территории Прибайкальского лесничества.



- Кучи мусора, вбитые гвозди в деревья для фиксации умывальников из пластиковых бутылок, верёвки, опутавшие несколько стволов, самодельные туалеты и душевые, каркас которых намертво прибит к деревьям — и это далеко не полный список негативных последствий от пребывания туристов на побережье Байкала, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Сотрудники нацпарка благодарят участников экологической акции, которые ежегодно очищают от мусора особо охраняемые природные территории.





