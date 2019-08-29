Уборка мусора состоится завтра
30 августа вблизи посёлка Большое Голоустное, которое популярно в Иркутской области как место отдыха на Байкале, пройдёт акция по уборке мусора.
Завтра в 10:00 сотрудники Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры, прокуратуры Иркутского района, администрации Голоустненского муниципального образования, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», общественных муниципальных организаций выйдут на уборку мусора на территории Прибайкальского лесничества.
- Кучи мусора, вбитые гвозди в деревья для фиксации умывальников из пластиковых бутылок, верёвки, опутавшие несколько стволов, самодельные туалеты и душевые, каркас которых намертво прибит к деревьям — и это далеко не полный список негативных последствий от пребывания туристов на побережье Байкала, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Сотрудники нацпарка благодарят участников экологической акции, которые ежегодно очищают от мусора особо охраняемые природные территории.
На Байкале уберут самодельные туалеты за отдыхающими
Общество, Фото:
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