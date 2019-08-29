 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Августа

28 Августа

Популярное

Иркутские пенсионеры стали третьими на всероссийской спартакиаде

Иркутские пенсионеры стали третьими на всероссийской спартакиаде
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Спортсмены становятся призёрами соревнований второй год подряд

Сборная Иркутской области заняла третье общекомандное место на VI спартакиаде пенсионеров России, которая с 24 по 27 августа проходила в Уфе. В этом году мероприятие было приурочено к 25-летию Союза пенсионеров РФ и собрала команды из 76 российских регионов, а также спортсменов-любителей старшего возраста из Армении, Великобритании, Германии, Финляндии, Франции, Чехии и Литвы.

Пожилые атлеты соревновались в шести видах спорта: лёгкая атлетика (кросс 1000 метров и комбинированная эстафета), плавание (50 метров), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы и дартс. В этом году в рамках спартакиады медали в плавании и лёгкой атлетике впервые разыгрывались в двух возрастных категориях – до 69 лет и 70 лет и старше. Кроме того, в тестовом режиме прошла сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В состав команды Иркутской области входило восемь спортсменов в возрасте: женщины – от 55 лет и старше, мужчины – от 60 лет и старше. Одной участнице от Приангарья Нинель Титковой – 81 год. В дартсе в командном зачёте сборная области при очень высокой конкуренции заняла третье место. В личном зачёте в этом виде спорта Лидия Капкова из Усть-Илимска завоевала бронзовую медаль. В лёгкой атлетике в кроссе на 1000 метров среди спортсменов старше 70 лет победителями стали Георгий Марков из Иркутска и Лидия Антипина из Братска. Среди мужчин в настольном теннисе третий результат показал ангарчанин Алексей Зверев.

По итогам всех соревнований спортсмены Иркутской области в общекомандном зачёте заняли третье место. Победу одержала команда Республики Башкортостан. На втором месте – представители Самарской области.

- Сборная Иркутской области второй год подряд является призёром в общекомандном зачёте и это достижение впервые в истории проведения спартакиады пенсионеров России. В 2018 году в Новосибирске спортсмены Приангарья стали серебряными призёрами, в этом году у нас «бронза». До этого наша команда много лет не занимала призовых мест в финале спартакиады пенсионеров. Хочется отметить, что количество участников с каждым годом увеличивается и возрастает конкуренция. Я очень доволен результатом, тем более что в этом году мы отметились победным дублем в лёгкой атлетике, впервые выиграв кросс и среди мужчин, и среди женщин», – передаёт слова представителя команды, председателя федерации ветеранов лёгкой атлетики региона Дмитрия Беликова пресс-служба министерства спорта Иркутской области. 
спартакиада пенсионеры спорт Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии прошёл фестиваль старообрядцев
В Бурятии прошёл фестиваль старообрядцев
Общество, 29.08.2019
Также в нём принял участие клуб военно-исторической реконструкции из Забайкалья
В Иркутске стартовала выставка «Православная Русь»
В Иркутске стартовала выставка «Православная Русь»
Общество, 29.08.2019
В мероприятии участвуют более 150 светских и церковных организаций из 10 стран мира
В Забайкалье ликвидирована угроза подтопления населённых пунктов
В Забайкалье ликвидирована угроза подтопления населённых пунктов
Общество, 29.08.2019
Из-за обильных осадков в Шелопугинском районе размыло насыпь котлована и разрушилось дорожное полотно
Директор Русского драмтеатра стал почётным гражданином Улан-Удэ
Директор Русского драмтеатра стал почётным гражданином Улан-Удэ
Общество, 29.08.2019
Теперь Пётр Степанов сможет бесплатно ездить в трамваях
Чемпионат мира по боксу покажут в центре Улан-Удэ на большом экране
Чемпионат мира по боксу покажут в центре Улан-Удэ на большом экране
Общество, 29.08.2019
На чемпионат мира по боксу среди женщин, который примет Улан-Удэ, заявились 75 стран
На конгрессе в Китае рассказали о дубровнике из Бурятии
На конгрессе в Китае рассказали о дубровнике из Бурятии
Общество, 29.08.2019
Вопрос сохранения вида птиц, находящегося под угрозой исчезновения, обсудили в Китае
Ещё один город Бурятии присоединился к «Чистым Играм»
Ещё один город Бурятии присоединился к «Чистым Играм»
Общество, 29.08.2019
Экологическую акцию поддержал региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «ЭкоАльянс»
9 жителей Иркутской области наградили медалями после наводнения
9 жителей Иркутской области наградили медалями после наводнения
Общество, 29.08.2019
Указ о награждении подписал президент страны
Военные Бурятии и Монголии шквальным огнём уничтожили «противника»: видео
Военные Бурятии и Монголии шквальным огнём уничтожили «противника»: видео
Общество, 29.08.2019
Международное военное учение «Селенга-2019» завершилась зрелищными стрельбами  
В Бурятии крышу многоквартирного дома разобрали в дождливую погоду
В Бурятии крышу многоквартирного дома разобрали в дождливую погоду
Общество, 29.08.2019
От этого страдала ветеран тыла, перенесшая инсульт
В Улан-Удэ на Ключевской заработает светофор
В Улан-Удэ на Ключевской заработает светофор
Общество, 29.08.2019
Светофор находится напротив 10 корпуса ВСГУТУ
Эвены Камчатки выступили в Бурятии
Эвены Камчатки выступили в Бурятии
Общество, 29.08.2019
Гости дали мастер-классы по игре на бубне и по работе с традиционными материалами для шитья
В Бурятии сотрудники ГИБДД провели квест для школьников
В Бурятии сотрудники ГИБДД провели квест для школьников
Общество, 29.08.2019
Школьники повторили правила поведения на дороге
Школам Иркутской области подарили восемь новых автобусов
Школам Иркутской области подарили восемь новых автобусов
Общество, 29.08.2019
Стоимость одного автобуса – 2 миллиона рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^