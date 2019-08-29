Иркутские пенсионеры стали третьими на всероссийской спартакиаде

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Спортсмены становятся призёрами соревнований второй год подряд



Сборная Иркутской области заняла третье общекомандное место на VI спартакиаде пенсионеров России, которая с 24 по 27 августа проходила в Уфе. В этом году мероприятие было приурочено к 25-летию Союза пенсионеров РФ и собрала команды из 76 российских регионов, а также спортсменов-любителей старшего возраста из Армении, Великобритании, Германии, Финляндии, Франции, Чехии и Литвы.



Пожилые атлеты соревновались в шести видах спорта: лёгкая атлетика (кросс 1000 метров и комбинированная эстафета), плавание (50 метров), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы и дартс. В этом году в рамках спартакиады медали в плавании и лёгкой атлетике впервые разыгрывались в двух возрастных категориях – до 69 лет и 70 лет и старше. Кроме того, в тестовом режиме прошла сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).



В состав команды Иркутской области входило восемь спортсменов в возрасте: женщины – от 55 лет и старше, мужчины – от 60 лет и старше. Одной участнице от Приангарья Нинель Титковой – 81 год. В дартсе в командном зачёте сборная области при очень высокой конкуренции заняла третье место. В личном зачёте в этом виде спорта Лидия Капкова из Усть-Илимска завоевала бронзовую медаль. В лёгкой атлетике в кроссе на 1000 метров среди спортсменов старше 70 лет победителями стали Георгий Марков из Иркутска и Лидия Антипина из Братска. Среди мужчин в настольном теннисе третий результат показал ангарчанин Алексей Зверев.



По итогам всех соревнований спортсмены Иркутской области в общекомандном зачёте заняли третье место. Победу одержала команда Республики Башкортостан. На втором месте – представители Самарской области.



- Сборная Иркутской области второй год подряд является призёром в общекомандном зачёте и это достижение впервые в истории проведения спартакиады пенсионеров России. В 2018 году в Новосибирске спортсмены Приангарья стали серебряными призёрами, в этом году у нас «бронза». До этого наша команда много лет не занимала призовых мест в финале спартакиады пенсионеров. Хочется отметить, что количество участников с каждым годом увеличивается и возрастает конкуренция. Я очень доволен результатом, тем более что в этом году мы отметились победным дублем в лёгкой атлетике, впервые выиграв кросс и среди мужчин, и среди женщин», – передаёт слова представителя команды, председателя федерации ветеранов лёгкой атлетики региона Дмитрия Беликова пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

