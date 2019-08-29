В детских лагерях Бурятии завершилась третья смена

В ходе проверок выявлялись нарушения санитарного режима, содержания территорий



В Бурятии завершена работа третьей смены летней оздоровительной кампании 2019 года. Всего в третью смену работали 32 летних оздоровительных учреждения. В том числе 22 загородных лагеря и 10 палаточных лагерей. Все они имели санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилами и нормам, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Особое внимание в ходе проверок было обращено на качество питьевой воды, организацию безопасного и полноценного питания детей.



Также были проведены проверки всех операторов питания и поставщиков пищевых продуктов.



- В ходе проверок выявлялись текущие нарушения санитарного режима, содержания территорий. При проверках поставщиков и организаторов питания выявлялись нарушения требований к продукции по физико-химическим показателям, текущей уборке и дезинфекции, срокам прохождения гигиенического обучения и аттестации. Нарушения в основном устранялись в ходе проведения проверок. По всем фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административном правонарушении, и виновные привлечены к административной ответственности, - отметили в управлении Роспотребнадзора.



Групповых случаев инфекционных заболеваний, пищевых отравлений не зарегистрировано.



Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 96,9% отдохнувших в лагерях детей.







