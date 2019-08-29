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В детских лагерях Бурятии завершилась третья смена

В детских лагерях Бурятии завершилась третья смена
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В ходе проверок выявлялись нарушения санитарного режима, содержания территорий

В Бурятии завершена работа третьей смены летней оздоровительной кампании 2019 года. Всего в третью смену работали 32 летних оздоровительных учреждения. В том числе 22 загородных лагеря и 10 палаточных лагерей. Все они имели санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилами и нормам, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Особое внимание в ходе проверок было обращено на качество питьевой воды, организацию безопасного и полноценного питания детей.

Также были проведены проверки всех операторов питания и поставщиков пищевых продуктов.

- В ходе проверок выявлялись текущие нарушения санитарного режима, содержания территорий. При проверках поставщиков и организаторов питания выявлялись нарушения требований к продукции по физико-химическим показателям, текущей уборке и дезинфекции, срокам прохождения гигиенического обучения и аттестации. Нарушения в основном устранялись в ходе проведения проверок. По всем фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административном правонарушении, и виновные привлечены к административной ответственности, - отметили в управлении Роспотребнадзора.

Групповых случаев инфекционных заболеваний, пищевых отравлений не зарегистрировано.

Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 96,9% отдохнувших в лагерях детей.



летние лагеря
 
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