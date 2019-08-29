Казаки покажут в Улан-Удэ джигитовку и фехтование на пиках

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Забайкальские шермиции» устроят в Улан-Удэ



В Улан-Удэ пройдут II городские традиционные казачьи игры и состязания «Забайкальские шермиции» (0+). Мероприятие состоится 14 сентября в 12.00 в парке «Юбилейный».



В программе - фехтование на шашках, пиках, рубка лозы, борьба «на ломка», катание на лошадях, джигитовка, мастер-классы, солдатская каша. Также здесь выступят солисты и творческие коллективы.



Вход на мероприятие свободный.





