«Забайкальские шермиции» устроят в Улан-Удэ
В Улан-Удэ пройдут II городские традиционные казачьи игры и состязания «Забайкальские шермиции» (0+). Мероприятие состоится 14 сентября в 12.00 в парке «Юбилейный».
В программе - фехтование на шашках, пиках, рубка лозы, борьба «на ломка», катание на лошадях, джигитовка, мастер-классы, солдатская каша. Также здесь выступят солисты и творческие коллективы.
Вход на мероприятие свободный.
Казаки покажут в Улан-Удэ джигитовку и фехтование на пиках
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