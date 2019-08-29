В Бурятии прошёл фестиваль старообрядцев

Общество, Фото: пресс-служба администрации Бичурского района

Также в нём принял участие клуб военно-исторической реконструкции из Забайкалья



22 августа в селе Билютай Бичурского района Бурятии в живописной местности на берегу реки Хилок прошёл 17-й районный фестиваль старообрядцев «Бичурские Янтари». Своё творчество представляли коллективы из Бичурского, Мухоршибирского и Кижингинского районов республики, а также Петровск-Забайкальского района Забайкальского края



Фестиваль открылся красочным хороводом «Семейские узоры», который объединил старообрядцев, живущих в разных уголках республики. Каждый коллектив накрыл стол, напёк пирогов, которыми угостили всех присутствующих на празднике.



На сцене выступили ансамбли «Васильки», «Рябинушка», «Родники», «Ручеёк», «Россияночка», «Черёмушки», «Вдохновение» и гости из других районов. Помимо большого песенного марафона, семейского хоровода, в программе фестиваля состоялись выставка изделий местных умельцев, ярмарка-продажа продукции с личных подворий. Дмитрий Головин, фотограф из Петровск-Забайкальска, представил фотовыставку, как проходил фестиваль в 2008 году в Билютае. Вместе с ним приехал клуб военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт». Зрители с интересом рассматривали казачью форму и оружие.



Гости фестиваля получили благодарственные письма от главы района, а местные коллективы были награждены грамотами за участие. В этом году специальными грамотами были отмечены новые имена: Людмила Гнеушева (вышивка), Василий Симонов (изделия из дерева) и Елена Чекина (вязание). В заключении фестиваля всех ждал праздничный стол, где могли отведать блюда местной кухни.



Следующий традиционный фестиваль пройдёт в посёлке Сахарный Завод. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.

