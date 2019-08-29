Лучших строительных мастеров назвали в Улан-Удэ

Площадкой для конкурса «Мастер года-2019» стал детсад в сотых кварталах



8 августа в Улан-Удэ состоялся конкурс профессионального мастерства среди строительных организаций города «Мастер года -2019». Конкурс провели в строящемся детском саду в 115 микрорайоне Улан-Удэ, сообщили в комитете по строительству.



Конкурс проходил в трёх номинациях: «Лучший электросварщик стройкомплекса», «Лучший штукатур стройкомплекса», «Лучший плотник стройкомплекса». В конкурсе приняли участие крупные строительные организации города ООО «Бест плюс», ООО «СмитИнвест», ООО «Ремстрой».



По итогу соревнований в номинации «Лучший электросварщик стройкомплекса» победили сварщики ООО «Ремстрой» - Евгений Машков, Алексей Манзанов, звание «Лучший штукатур стройкомплекса» получили Татьяна Будаговская, Янжима Ягдуева штукатуры-маляры ООО «Бест плюс», в номинации «Лучший плотник стройкомплекса» победили плотники ООО «Ремстрой»- Габриэль Назлуян, Силан Назлуян.

