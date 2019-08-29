В Улан-Удэ выберут лучшую цветочную клумбу

Поступило более ста заявок на конкурс «С любовью к родному району»



В Улан-Удэ завершился конкурс «С любовью к родному району». Накануне осмотрели конкурсные работы в Октябрьском районе города. Всего на районный конкурс было подано более ста заявок в 15 номинациях.



Номинации среди управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жильцов многоквартирных домов: «Лучший двор»; «Лучшее оформление и благоустройство балкона»; «Лучшая клумба-цветник»; «Сад под окном»;

«Подъезд образцового содержания»; «Лучшая контейнерная площадка»;

«Лучший Совет дома».



Номинации среди образовательных учреждений: «Лучшее цветочное оформление общеобразовательного учреждения»; «Лучшее цветочное оформление дошкольного образовательного учреждения»; «Лучшее цветочное оформление учреждения дополнительного образования».



Номинации среди предприятий, организаций всех форм собственности: «Лучшее благоустройство прилегающей территории объекта».



Номинации среди жителей индивидуальной жилой застройки: «Лучшее подворье»; «Лучший огород»; «Лучшее цветочное оформление»; «Лучший фасад».



Итоги конкурса будут подведены до 30 августа. Победителей наградят 2 сентября в парке «Юбилейный» на районном празднике, посвящённому Дню города, сообщает администрации Октябрьского района.



