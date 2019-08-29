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В Улан-Удэ выберут лучшую цветочную клумбу

В Улан-Удэ выберут лучшую цветочную клумбу
Общество, 
Поступило более ста заявок на конкурс «С любовью к родному району»

В Улан-Удэ завершился конкурс «С любовью к родному району». Накануне осмотрели конкурсные работы в Октябрьском районе города. Всего на районный конкурс было подано более ста заявок в 15 номинациях.

Номинации среди управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жильцов многоквартирных домов: «Лучший двор»; «Лучшее оформление и благоустройство балкона»; «Лучшая клумба-цветник»; «Сад под окном»;
«Подъезд образцового содержания»; «Лучшая контейнерная площадка»;
«Лучший Совет дома».

Номинации среди образовательных учреждений: «Лучшее цветочное оформление общеобразовательного учреждения»; «Лучшее цветочное оформление дошкольного образовательного учреждения»; «Лучшее цветочное оформление учреждения дополнительного образования».

Номинации среди предприятий, организаций всех форм собственности: «Лучшее благоустройство прилегающей территории объекта».

Номинации среди жителей индивидуальной жилой застройки: «Лучшее подворье»; «Лучший огород»; «Лучшее цветочное оформление»; «Лучший фасад».

Итоги конкурса будут подведены до 30 августа. Победителей наградят 2 сентября в парке «Юбилейный» на районном празднике, посвящённому Дню города, сообщает администрации Октябрьского района.

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