 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Августа

28 Августа

Популярное

В Иркутске стартовала выставка «Православная Русь»

В Иркутске стартовала выставка «Православная Русь»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В мероприятии участвуют более 150 светских и церковных организаций из 10 стран мира

В Иркутске открылась IX межрегиональная выставка-форум «Православная Русь». Мероприятие будет проходить в иркутском «Сибэкспоцентре» по 4 сентября. Выставка проходит по благословению Митрополита Иркутского и Ангарского Вадима.

«Православная Русь» – крупное событие общественной жизни, призванное объединить усилия государства, Русской Православной Церкви и общества по сохранению духовных традиций народа, нравственно-патриотическому воспитанию и консолидации общества. Выставка является одним из самых посещаемых культурных мероприятий Иркутска: за годы проведения её посетили более 300 тысяч гостей.

Экспозиция объединяет более 150 светских и церковных организаций из 10 стран мира: это монастыри, храмы, издательства, мастерские, а также светские организации, связанные своей деятельностью с Русской Православной Церковью. На выставке можно не только познакомиться с православным искусством, литературой, бытом, но и приобрести товары, привезённые экспонентами: церковную утварь, книги, иконы, художественные изделия, облачения и светскую одежду, керамику, записи лекций, фильмов, духовной и классической музыки, сувениры и монастырские рукоделия.

Для поклонения верующих из Николо-Перервинского монастыря города Москвы на выставку-форум принесён ковчег с частицей мощей Святителя Спиридона епископа Тримифунтского.

- Святитель Спиридон считается одним из самых открытых к общению святых: многие столетия верующие люди обращаются к Чудотворцу с просьбами об исцелении и достатке, и сердечная молитва никогда не остается без отклика, – рассказал клирик Князе-Владимирской церкви Иркутска, протоиерей Димитрий Максимов.

Большой отклик ежегодно вызывает акция «Задайте вопрос священнику». Посетители смогут побеседовать с клириками Иркутских храмов, задать волнующие вопросы и получить совет. Также в этом году в рамках выставки решено организовать бесплатные правовые консультации, так как опыт прошлых лет показывает, что они очень востребованы среди посетителей.

Впервые в этом году совместно с ежегодной выставкой-форумом пройдут мероприятия проекта «Радость слова», реализуемого по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В библиотеке Молчанова-Сибирского открыта тематическая книжная экспозиция, а также состоятся конференции, выступления священников и писателей, артистов и творческих коллективов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
выставка форум Иркутск Иркутская область православие религия РПЦ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске стартовала выставка «Православная Русь»
В Иркутске стартовала выставка «Православная Русь»
Общество, 29.08.2019
В мероприятии участвуют более 150 светских и церковных организаций из 10 стран мира
В Забайкалье ликвидирована угроза подтопления населённых пунктов
В Забайкалье ликвидирована угроза подтопления населённых пунктов
Общество, 29.08.2019
Из-за обильных осадков в Шелопугинском районе размыло насыпь котлована и разрушилось дорожное полотно
Директор Русского драмтеатра стал почётным гражданином Улан-Удэ
Директор Русского драмтеатра стал почётным гражданином Улан-Удэ
Общество, 29.08.2019
Теперь Пётр Степанов сможет бесплатно ездить в трамваях
Чемпионат мира по боксу покажут в центре Улан-Удэ на большом экране
Чемпионат мира по боксу покажут в центре Улан-Удэ на большом экране
Общество, 29.08.2019
На чемпионат мира по боксу среди женщин, который примет Улан-Удэ, заявились 75 стран
На конгрессе в Китае рассказали о дубровнике из Бурятии
На конгрессе в Китае рассказали о дубровнике из Бурятии
Общество, 29.08.2019
Вопрос сохранения вида птиц, находящегося под угрозой исчезновения, обсудили в Китае
9 жителей Иркутской области наградили медалями после наводнения
9 жителей Иркутской области наградили медалями после наводнения
Общество, 29.08.2019
Указ о награждении подписал президент страны
Военные Бурятии и Монголии шквальным огнём уничтожили «противника»: видео
Военные Бурятии и Монголии шквальным огнём уничтожили «противника»: видео
Общество, 29.08.2019
Международное военное учение «Селенга-2019» завершилась зрелищными стрельбами  
В Бурятии крышу многоквартирного дома разобрали в дождливую погоду
В Бурятии крышу многоквартирного дома разобрали в дождливую погоду
Общество, 29.08.2019
От этого страдала ветеран тыла, перенесшая инсульт
В Улан-Удэ на Ключевской заработает светофор
В Улан-Удэ на Ключевской заработает светофор
Общество, 29.08.2019
Светофор находится напротив 10 корпуса ВСГУТУ
Эвены Камчатки выступили в Бурятии
Эвены Камчатки выступили в Бурятии
Общество, 29.08.2019
Гости дали мастер-классы по игре на бубне и по работе с традиционными материалами для шитья
В Бурятии сотрудники ГИБДД провели квест для школьников
В Бурятии сотрудники ГИБДД провели квест для школьников
Общество, 29.08.2019
Школьники повторили правила поведения на дороге
Школам Иркутской области подарили восемь новых автобусов
Школам Иркутской области подарили восемь новых автобусов
Общество, 29.08.2019
Стоимость одного автобуса – 2 миллиона рублей
На дорогах Улан-Удэ ловили должников по штрафам
На дорогах Улан-Удэ ловили должников по штрафам
Общество, 29.08.2019
В ходе рейда выявили 27 нарушений ПДД
В Бурятии пройдёт турнир памяти известного общественника
В Бурятии пройдёт турнир памяти известного общественника
Общество, 29.08.2019
15 сентября в Иволгинском районе состоится 9 этап Кубка Бурятии по спортивному ориентированию

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^