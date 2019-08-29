В Иркутске стартовала выставка «Православная Русь»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В мероприятии участвуют более 150 светских и церковных организаций из 10 стран мира



В Иркутске открылась IX межрегиональная выставка-форум «Православная Русь». Мероприятие будет проходить в иркутском «Сибэкспоцентре» по 4 сентября. Выставка проходит по благословению Митрополита Иркутского и Ангарского Вадима.



«Православная Русь» – крупное событие общественной жизни, призванное объединить усилия государства, Русской Православной Церкви и общества по сохранению духовных традиций народа, нравственно-патриотическому воспитанию и консолидации общества. Выставка является одним из самых посещаемых культурных мероприятий Иркутска: за годы проведения её посетили более 300 тысяч гостей.



Экспозиция объединяет более 150 светских и церковных организаций из 10 стран мира: это монастыри, храмы, издательства, мастерские, а также светские организации, связанные своей деятельностью с Русской Православной Церковью. На выставке можно не только познакомиться с православным искусством, литературой, бытом, но и приобрести товары, привезённые экспонентами: церковную утварь, книги, иконы, художественные изделия, облачения и светскую одежду, керамику, записи лекций, фильмов, духовной и классической музыки, сувениры и монастырские рукоделия.



Для поклонения верующих из Николо-Перервинского монастыря города Москвы на выставку-форум принесён ковчег с частицей мощей Святителя Спиридона епископа Тримифунтского.



- Святитель Спиридон считается одним из самых открытых к общению святых: многие столетия верующие люди обращаются к Чудотворцу с просьбами об исцелении и достатке, и сердечная молитва никогда не остается без отклика, – рассказал клирик Князе-Владимирской церкви Иркутска, протоиерей Димитрий Максимов.



Большой отклик ежегодно вызывает акция «Задайте вопрос священнику». Посетители смогут побеседовать с клириками Иркутских храмов, задать волнующие вопросы и получить совет. Также в этом году в рамках выставки решено организовать бесплатные правовые консультации, так как опыт прошлых лет показывает, что они очень востребованы среди посетителей.



Впервые в этом году совместно с ежегодной выставкой-форумом пройдут мероприятия проекта «Радость слова», реализуемого по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В библиотеке Молчанова-Сибирского открыта тематическая книжная экспозиция, а также состоятся конференции, выступления священников и писателей, артистов и творческих коллективов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

