В Иркутске стартовала выставка «Православная Русь»

В мероприятии участвуют более 150 светских и церковных организаций из 10 стран мира
В Иркутске открылась IX межрегиональная выставка-форум «Православная Русь». Мероприятие будет проходить в иркутском «Сибэкспоцентре» по 4 сентября. Выставка проходит по благословению Митрополита Иркутского и Ангарского Вадима.
«Православная Русь» – крупное событие общественной жизни, призванное объединить усилия государства, Русской Православной Церкви и общества по сохранению духовных традиций народа, нравственно-патриотическому воспитанию и консолидации общества. Выставка является одним из самых посещаемых культурных мероприятий Иркутска: за годы проведения её посетили более 300 тысяч гостей.
Экспозиция объединяет более 150 светских и церковных организаций из 10 стран мира: это монастыри, храмы, издательства, мастерские, а также светские организации, связанные своей деятельностью с Русской Православной Церковью. На выставке можно не только познакомиться с православным искусством, литературой, бытом, но и приобрести товары, привезённые экспонентами: церковную утварь, книги, иконы, художественные изделия, облачения и светскую одежду, керамику, записи лекций, фильмов, духовной и классической музыки, сувениры и монастырские рукоделия.
Для поклонения верующих из Николо-Перервинского монастыря города Москвы на выставку-форум принесён ковчег с частицей мощей Святителя Спиридона епископа Тримифунтского.
- Святитель Спиридон считается одним из самых открытых к общению святых: многие столетия верующие люди обращаются к Чудотворцу с просьбами об исцелении и достатке, и сердечная молитва никогда не остается без отклика, – рассказал клирик Князе-Владимирской церкви Иркутска, протоиерей Димитрий Максимов.
Большой отклик ежегодно вызывает акция «Задайте вопрос священнику». Посетители смогут побеседовать с клириками Иркутских храмов, задать волнующие вопросы и получить совет. Также в этом году в рамках выставки решено организовать бесплатные правовые консультации, так как опыт прошлых лет показывает, что они очень востребованы среди посетителей.
Впервые в этом году совместно с ежегодной выставкой-форумом пройдут мероприятия проекта «Радость слова», реализуемого по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В библиотеке Молчанова-Сибирского открыта тематическая книжная экспозиция, а также состоятся конференции, выступления священников и писателей, артистов и творческих коллективов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутске стартовала выставка «Православная Русь»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В мероприятии участвуют более 150 светских и церковных организаций из 10 стран мира
Из-за обильных осадков в Шелопугинском районе размыло насыпь котлована и разрушилось дорожное полотно
Теперь Пётр Степанов сможет бесплатно ездить в трамваях
На чемпионат мира по боксу среди женщин, который примет Улан-Удэ, заявились 75 стран
Вопрос сохранения вида птиц, находящегося под угрозой исчезновения, обсудили в Китае
Указ о награждении подписал президент страны
Международное военное учение «Селенга-2019» завершилась зрелищными стрельбами
От этого страдала ветеран тыла, перенесшая инсульт
Светофор находится напротив 10 корпуса ВСГУТУ
Гости дали мастер-классы по игре на бубне и по работе с традиционными материалами для шитья
Школьники повторили правила поведения на дороге
Стоимость одного автобуса – 2 миллиона рублей
В ходе рейда выявили 27 нарушений ПДД
15 сентября в Иволгинском районе состоится 9 этап Кубка Бурятии по спортивному ориентированию
На первом месте Чеченская республика