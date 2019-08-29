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Экспедиция «Байкал-Аляска» завершилась в городе Ситка

Экспедиция «Байкал-Аляска» завершилась в городе Ситка
Общество,  Фото:pixabay.com
Экспедиция длилась три года

Историко-географическая экспедиция «Байкал-Аляска – 2019» финишировала в американском городе Ситке 26 августа в 8 утра по аляскинскому времени. В Иркутске - точке старта большого путешествия, в это время было за полночь. За 18 дней экипаж преодолел 2048 километров.

«Байкал-Аляска» – это экспедиция, проходящая по великому речному и морскому пути, соединяющему два континента, пересекающему границу двух государств. Участники экспедиции прошли по пути иркутских купцов-первопроходцев XVIII-XIX веков. Ещё одной целью экспедиции было показать туристический потенциал Сибири и Дальнего Востока, привлечь внимание российских и зарубежных туристов к экспедиционному маршруту от Байкала до Аляски в обоих направлениях.

Чтобы пройти по пути сибирских купцов-первопроходцев потребовалось три лета: в 2017 году участники экспедиции прошли 7 тысяч км - из Иркутска до Петропавловска-Камчатского, в 2018 году - более 6 тысяч км - от Петропавловска-Камчатского до Хомера (Аляска), в 2019 – от Хомера до Ситки.

Ситка, носивший до 1867 года имя Ново-Архангельск и являвшийся столицей русских владений в Северной Америке, стал финальной точкой маршрута экспедиции. В общей сложности с момента старта экспедиции 30 июня 2017 года ее участники прошли 15470 километров, сообщает ТАСС.

- Весь этот путь средством передвижения был наш парусно-моторный надувной катамаран «Искатель» - без преувеличения, легендарное судно, которое ни разу не подвело. И даже выдержало самый сильный шторм за всю историю экспедиции пару дней назад, - говорится на сайте экспедиции.

В Ситке экипаж пробудет ещё несколько дней, чтобы встретится с потомками переселенцев и собрать материал для фильма. Затем, в первой половине сентября в Иркутске пройдёт праздничный вечер в честь окончания экспедиции, там будут подведены итоги и показан документальный фильм.

Как сообщал «Байкал-Daily», экспедиция «Байкал-Аляска» стала лауреатом премии «Серебряный Лучник» - США. Цель конкурса - привлечь к участию авторов проектов, которые расширяют межгосударственные, культурные, экономические и общественные связи и направлены на интеграцию России в мировое коммуникационное пространство.
Байкал экспедиция
 
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