Экспедиция «Байкал-Аляска» завершилась в городе Ситка

Экспедиция длилась три года
Историко-географическая экспедиция «Байкал-Аляска – 2019» финишировала в американском городе Ситке 26 августа в 8 утра по аляскинскому времени. В Иркутске - точке старта большого путешествия, в это время было за полночь. За 18 дней экипаж преодолел 2048 километров.
«Байкал-Аляска» – это экспедиция, проходящая по великому речному и морскому пути, соединяющему два континента, пересекающему границу двух государств. Участники экспедиции прошли по пути иркутских купцов-первопроходцев XVIII-XIX веков. Ещё одной целью экспедиции было показать туристический потенциал Сибири и Дальнего Востока, привлечь внимание российских и зарубежных туристов к экспедиционному маршруту от Байкала до Аляски в обоих направлениях.
Чтобы пройти по пути сибирских купцов-первопроходцев потребовалось три лета: в 2017 году участники экспедиции прошли 7 тысяч км - из Иркутска до Петропавловска-Камчатского, в 2018 году - более 6 тысяч км - от Петропавловска-Камчатского до Хомера (Аляска), в 2019 – от Хомера до Ситки.
Ситка, носивший до 1867 года имя Ново-Архангельск и являвшийся столицей русских владений в Северной Америке, стал финальной точкой маршрута экспедиции. В общей сложности с момента старта экспедиции 30 июня 2017 года ее участники прошли 15470 километров, сообщает ТАСС.
- Весь этот путь средством передвижения был наш парусно-моторный надувной катамаран «Искатель» - без преувеличения, легендарное судно, которое ни разу не подвело. И даже выдержало самый сильный шторм за всю историю экспедиции пару дней назад, - говорится на сайте экспедиции.
В Ситке экипаж пробудет ещё несколько дней, чтобы встретится с потомками переселенцев и собрать материал для фильма. Затем, в первой половине сентября в Иркутске пройдёт праздничный вечер в честь окончания экспедиции, там будут подведены итоги и показан документальный фильм.
Как сообщал «Байкал-Daily», экспедиция «Байкал-Аляска» стала лауреатом премии «Серебряный Лучник» - США. Цель конкурса - привлечь к участию авторов проектов, которые расширяют межгосударственные, культурные, экономические и общественные связи и направлены на интеграцию России в мировое коммуникационное пространство.
Экспедиция «Байкал-Аляска» завершилась в городе Ситка
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Караоке-баттл состоялся накануне в центре Улан-Удэ
Сергей Окладников прослужил в Бурятском театре оперы и балета 54 года
Это связано с праздничным шествием, которое посвятят 80-летию авиационного завода
Спортсменка из Бурятии прошла в полуфинал чемпионата Европы
Благотворительный фонд «Будущее Бурятии» провёл акцию «Собери ребёнка в школу!»
Улан-Удэнский авиазавод с размахом отпразднует своё 80-летие
Останки солдата отправят в Бурятию для торжественного захоронения
Михаил Асташов выступает в виде спорта, который входит в программу Паралимпийских игр
Улан-удэнцам предлагают снять наушники перед «зеброй»
Традиционный праздник пройдёт в сквере возле Гостиных рядов
Бригады будут оказывать медпомощь в Кырене, Аршане и Жемчуге
Прокуратура помогает жителям сёл Бурятии, пострадавших от подтопления
В день приёма граждан будет работать «горячая линия»
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 августа по республике в большинстве районов без осадков
Общество, 28.08.2019
В День знаний в городе пройдут танцевальные батлы