Улан-удэнцы пели караоке на улице

Караоке-баттл состоялся накануне в центре Улан-Удэ



Молодёжь собралась на «Караоке-Баттл». Конкурс, посвящённый Дню города Улан-Удэ, состоялся накануне в Советском районе на улице Соборная.



Открыл праздник популярный бурятский певец Тимур Болотов.



- Прозвучали популярные песни в исполнении молодых конкурсантов. Всё мероприятие было наполнено позитивом, энергией, добрым и праздничным настроением, - сообщает управление по молодёжной политике.



По итогам баттлов победители и призёры получили памятные сертификаты и дипломы.



