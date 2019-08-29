Караоке-баттл состоялся накануне в центре Улан-Удэ
Молодёжь собралась на «Караоке-Баттл». Конкурс, посвящённый Дню города Улан-Удэ, состоялся накануне в Советском районе на улице Соборная.
Открыл праздник популярный бурятский певец Тимур Болотов.
- Прозвучали популярные песни в исполнении молодых конкурсантов. Всё мероприятие было наполнено позитивом, энергией, добрым и праздничным настроением, - сообщает управление по молодёжной политике.
По итогам баттлов победители и призёры получили памятные сертификаты и дипломы.
Улан-удэнцы пели караоке на улице
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