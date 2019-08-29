Сергей Окладников прослужил в Бурятском театре оперы и балета 54 года
На 72-м году жизни скончался народный артист Бурятии Сергей Окладников. Он прослужил в Бурятском театре оперы и балета с 1965 года - 54 года.
Сергей Георгиевич начал работу в Бурятском театре оперы и балета в должности «артист оркестра» в 1965 году. В 1984 году был назначен «концертмейстером симфонического оркестра театра». С 2016 года являлся настройщиком музыкальных инструментов.
Сергей Георгиевич, исполняя партию первой скрипки, показывал высокий профессиональный уровень в сложных номерах, требующих особой музыкальности и виртуозной техники, в сольных эпизодах симфоний, опер и балетов. Скрипач обладал легко узнаваемым индивидуальным стилем, прекрасно владел умениями вести развитие музыкального образа, представлял творческое истолкование музыкального произведения, не вступая в противоречие с дирижёрской интерпретацией.
- Окладникову Сергею Георгиевичу были присуще порядочность, дисциплинированность, профессиональное отношение к работе. В случае производственной необходимости совмещал игру в оркестре театра на скрипке, принимал активное участие в концертах симфонического оркестра филармонии, духового оркестра мэрии города, духового оркестра военного гарнизона города Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба Бурятского оперного театра.
Вместе с труппой театра Сергей Георгиевич побывал во многих городах России: Иркутске, Чите, Хабаровске, Южно-Сахалинске, выезжал в Монголию, а также активно участвовал в выездных спектаклях и концертах по сельским районам.
Сергей Окладников был не только первоклассным музыкантом, но и наставником молодёжи, членом совета трудового коллектива.
За свой труд в деле развития профессионального искусства был награждён Почётной грамотой Министерства культуры Республики Бурятия (2000), имел поощрения и благодарности за добросовестный труд на выездных спектаклях и гастролях, а также почётное звание «Народный артист БурАССР» (1989).
Церемония прощания состоялась 25 августа в фойе театра.
Скончался народный артист Бурятии Сергей Окладников
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