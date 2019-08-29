В Улан-Удэ школьникам подарили рюкзаки и сделали новую стрижку

Благотворительный фонд «Будущее Бурятии» провёл акцию «Собери ребёнка в школу!»



В Улан-Удэ накануне в СКЦ «Кристалл» благотворительный фонд социальной поддержки «Будущее Бурятии» провёл акцию «Собери ребёнка в школу!».



- Радость детям подарили весёлые аниматоры, вкусные угощения и великолепная концертная программа. Юные жители Советского района получили в подарок рюкзаки и школьно-письменные принадлежности, при желании можно было сделать и новую стрижку, - сообщили в Улан-Удэнском городском Совете депутатов.







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