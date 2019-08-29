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Спортсмен из Бурятии попал на чемпионат мира по паратриатлону

Спортсмен из Бурятии попал на чемпионат мира по паратриатлону
Общество, 
Михаил Асташов выступает в виде спорта, который входит в программу Паралимпийских игр

С 28 августа по 2 сентября сборная команда России по паратриатлону будет вести борьбу за медали чемпионата мира по паратриатлону. Соревнования проходят в швейцарском городе Лозанна. В них принимают участие более 120 спортсменов из 29 стран, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

В состав сборной команды России вошли 7 спортсменов. Среди них спортсмен из Бурятии Михаил Асташов, выступающий также в параллельном зачёте за Свердловскую область.

Старший тренер сборной команды России по паратриатлону Марина Никитина рассказала о чемпионате мира:

«Прежде всего, хочу отметить, что состав участников чемпионата мира формировался не по заявкам национальных федераций, а исходя из мирового рейтинга спортсменов. Вот на этих жёстких основаниях квоты получили 112 человек, а ещё 10 атлетам достались персональные приглашения. Таким образом, на чемпионате мира выступят 122 представителя 29 стран.

Пройдя довольно серьёзный отбор, право выступить в чемпионате мира завоевали сразу семь российских спортсменов. Такого масштабного представительства на мировом чемпионате у нас не было никогда за всю историю выступления. Уже одно это наглядно свидетельствует о достаточно высоком уровне развития паралимпийского триатлона в нашей стране. Будем очень рады, если кто-то из российских спортсменов попадёт в число призеров состязаний. Смотря на ситуацию объективно, то самые высокие шансы на медаль у Анны Плотниковой, чемпионки мира прошлого года.

Очки в Паралимпийский и международный рейтинги можно набрать на международных соревнованиях самого разного ранга с 28 июня нынешнего года по 27 июня будущего года. В зачет пойдут только три лучших результата. Мы отчётливо понимаем, что именно на чемпионате мира можно завоевать наибольшее количество баллов, поэтому наши ребята будут стремиться к тому, чтобы этого добиться.

Триатлон интересен своей непредсказуемостью. Поэтому, желаю удачи всем нашим спортсменам!».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году Михаил Асташов получил премию МИРа.

Михаил Асташов – уникальный спортсмен с непростой судьбой. Он родился без рук и ног, но сумел доказать, что его возможности безграничны. Михаил прекрасно выступает в плавании, на одном из турниров обошёл паралимпийского чемпиона Дмитрия Григорьева из Москвы. Спортсмен мечтал попасть на Паралимпиаду-2016 (до которой в итоге не допустили всю сборную России) и упорно готовился к ней. Один из сильнейших паратриатлонистов России, которого прежде не допускали до мировых стартов, наконец, сможет побороться за заветную путёвку на Паралимпиаду.

Паратриатлон впервые вошёл в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Паратриатлон включает соревнования в трёх дисциплинах: 750 м плавание, за которым следует 20 км велосипедная гонка и 5 км бег. Спортсмены разыгрывают медали в шести разных классах,

Спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата делятся на 5 классов в зависимости от степени поражения опорно-двигательного аппарата - сидячие (класс PTWC), стоячие (классы PTS2, PTS 3, PTS 4, PTS 5), а спортсмены с нарушением зрения выступают в классе PTVI. В велосипедной гонке спортсмены могут использовать хэндбайк - в категории сидячих, велосипед - в категории стоячих. Кроме того, на беговом этапе паратриатлонной гонки сидячие спортсмены соревнуются на колясках, стоячие при необходимости пользуются протезами. Спортсмены с нарушением зрения выступаю в паре со спортсменом-ведущим. На XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио (Япония) будет разыграно 8 комплектов медалей в паратриатлоне.



чемпионат мира паратриатлон спорт
 
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