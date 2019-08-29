В Улан-Удэ появились предупреждающие надписи для пешеходов

Улан-удэнцам предлагают снять наушники перед «зеброй»
В Улан-Удэ перед пешеходными переходами возле школ нанесли надписи, призывающие отвлечься от мобильного телефона, снять наушники и взять ребёнка за руку.
Инициатором акции стало управление ГИБДД МВД по Бурятии. Таким образом в городе намерены бороться с детским травматизмом на дорогах. В ближайшее время к акции присоединится комитет городского хозяйства администрации.
В Улан-Удэ 22 школы расположены в непосредственной близости от проезжей части. Надписи будут нанесены до 1 сентября, сообщает управление по информационной политике.
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