В Улан-Удэ до +27

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 августа по республике в большинстве районов без осадков



Утром при прояснении туман, днём местами по юго-западу и северу небольшой дождь, возможна гроза. Ветер переменный 2-7, местами до 9-14 м/с. Температура днём 23-28, местами 17-22 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём 25-27 тепла.



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