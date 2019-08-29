По данным Бурятского гидрометцентра, 29 августа по республике в большинстве районов без осадков
Утром при прояснении туман, днём местами по юго-западу и северу небольшой дождь, возможна гроза. Ветер переменный 2-7, местами до 9-14 м/с. Температура днём 23-28, местами 17-22 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём 25-27 тепла.
В Улан-Удэ до +27
Общество, Фото:
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