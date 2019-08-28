В Улан-Удэ 2 сентября родители могут записать детей в кружки и секции

Традиционная ярмарка-выставка учреждений допобразования состоится на площади Советов



2 сентября в 14:00 на площади Советов пройдёт традиционная ярмарка-выставка учреждений дополнительного образования. Дома творчества, школы искусств, спортивные федерации, а также 14 частных образовательных организаций расскажут о себе в День знаний. Будет проводиться запись в кружки и секции, организована раздача рекламного материала о предоставляемых дополнительных образовательных услугах, показаны мастер-классы. Площадки будут оформлены баннерами, флагами, штандартами соответственно тематике праздника «Навстречу Дню рождения города» и «С Днём знаний!». На стендах разместят информацию об организациях допобразования и спорта, о победах, выпускниках.



2 сентября с 14:00 до 16:00 на площади Советов состоится городской детский праздник «Город знаний, творчества и спорта», посвящённый Дню знаний и 353-летию со дня основания Улан-Удэ (0+). Здесь пройдёт концерт детских творческих коллективов системы образования города.



Также в рамках Дня знаний на площади Советов состоится приём канцелярских принадлежностей и спортивного инвентаря, детских игрушек в рамках благотворительной акции «Добро делаем вместе» под девизом «Соберём ребёнка в школу!». Вещи можно принести 2 сентября на площадь Советов с 14 до 16 часов на площадку акции, которую координирует Центр диагностики и консультирования, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.





