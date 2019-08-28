Традиционная ярмарка-выставка учреждений допобразования состоится на площади Советов
2 сентября в 14:00 на площади Советов пройдёт традиционная ярмарка-выставка учреждений дополнительного образования. Дома творчества, школы искусств, спортивные федерации, а также 14 частных образовательных организаций расскажут о себе в День знаний. Будет проводиться запись в кружки и секции, организована раздача рекламного материала о предоставляемых дополнительных образовательных услугах, показаны мастер-классы. Площадки будут оформлены баннерами, флагами, штандартами соответственно тематике праздника «Навстречу Дню рождения города» и «С Днём знаний!». На стендах разместят информацию об организациях допобразования и спорта, о победах, выпускниках.
2 сентября с 14:00 до 16:00 на площади Советов состоится городской детский праздник «Город знаний, творчества и спорта», посвящённый Дню знаний и 353-летию со дня основания Улан-Удэ (0+). Здесь пройдёт концерт детских творческих коллективов системы образования города.
Также в рамках Дня знаний на площади Советов состоится приём канцелярских принадлежностей и спортивного инвентаря, детских игрушек в рамках благотворительной акции «Добро делаем вместе» под девизом «Соберём ребёнка в школу!». Вещи можно принести 2 сентября на площадь Советов с 14 до 16 часов на площадку акции, которую координирует Центр диагностики и консультирования, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ 2 сентября родители могут записать детей в кружки и секции
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Концертную программу праздника возглавит шоу-группа «Россияне»
Это приз поэтического турнира от семьи Нимбуевых
Решение об удовлетворении ходатайства заключённого принял суд апелляционной инстанции
Также священник окропил автомобили в селе
Они увидели минеральные источники «Жемчужина», потухший вулкан, побывали в радиоастрофизической обсерватории и на экотропе
Участок земли в Кабанском районе не использовался по назначению
Тематическая викторина прошла в селе Итанца Кабанского района
Администрация города объявила приём предложений
Лудуб Очиров исполнил известное произведение, возможно, быстрее всех в мире. ВИДЕО
Пилотажная группа «Барсы» готовится к авиашоу в Улан-Удэ. ВИДЕО
Добровольческий центр Бурятии «ДоброДом» появился в республиканском бизнес-инкубаторе
Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года
Средства будут направлены на проведение танцевального чемпионата и фестиваля уличных танцев
В Бурятии снимают третью часть «Байкальских каникул» в жанре комедийных ужасов
Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве