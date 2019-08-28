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В Чите презентуют «Партизанскую деревню»

В Чите презентуют «Партизанскую деревню»
Общество,  Фото:pixabay.com
На мероприятии можно будет пострелять холостыми патронами из «Оружия Победы»

31 августа в Чите на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев состоится презентация «Партизанской деревни» в рамках проекта «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 11:00 до 15:00 на территории мемориала пройдут следующие мероприятия:
- Выставочная экспозиция робототехники;
- Выступление творческих коллективов;
- Выставка ретро-автомобилей;
- Показательные выступления роты почётного караула;
- Исторический тир «Оружие Победы», где будет возможность бесплатно пострелять холостыми патронами из легендарного оружия;
- Интерактивная выставка оружия, формы и снаряжения времён Великой Отечественной Войны;
- Творческая площадка и выставка работ школы искусств.

Возрастное ограничение 12+
Праздники Чита армия выставка ВОВ вторая мировая война Великая Отечественная
 
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