В Чите презентуют «Партизанскую деревню»

На мероприятии можно будет пострелять холостыми патронами из «Оружия Победы»



31 августа в Чите на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев состоится презентация «Партизанской деревни» в рамках проекта «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



С 11:00 до 15:00 на территории мемориала пройдут следующие мероприятия:

- Выставочная экспозиция робототехники;

- Выступление творческих коллективов;

- Выставка ретро-автомобилей;

- Показательные выступления роты почётного караула;

- Исторический тир «Оружие Победы», где будет возможность бесплатно пострелять холостыми патронами из легендарного оружия;

- Интерактивная выставка оружия, формы и снаряжения времён Великой Отечественной Войны;

- Творческая площадка и выставка работ школы искусств.



Возрастное ограничение 12+