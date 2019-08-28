Они увидели минеральные источники «Жемчужина», потухший вулкан, побывали в радиоастрофизической обсерватории и на экотропе
23-24 августа национальный парк «Тункинский» в Бурятии посетила группа студентов третьего курса по специальности «География» и преподавателей Пекинского университета.
Гости посетили музей, где специалист провела экскурсию, минеральные источники «Жемчужина» с её сувенирными лавками, радиоастрофизическую обсерваторию «Бадары», потухший вулкан «Шандагатайский» и экологическую тропу «Пик любви» в Аршане.
- Экскурсанты проявили интерес к природным достопримечательностям, к геологической истории Тункинской долины, также их интересовала работа солнечной обсерватории и национального парка. Гости из Поднебесной остались довольны и обещали вернуться в Бурятию, - сообщили в Тункинском нацпарке.
Нацпарк в Бурятии посетили студенты и учителя из Китая
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