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Нацпарк в Бурятии посетили студенты и учителя из Китая

Нацпарк в Бурятии посетили студенты и учителя из Китая
Общество, 
Они увидели минеральные источники «Жемчужина», потухший вулкан, побывали в радиоастрофизической обсерватории и на экотропе

23-24 августа национальный парк «Тункинский» в Бурятии посетила группа студентов третьего курса по специальности «География» и преподавателей Пекинского университета.

Гости посетили музей, где специалист провела экскурсию, минеральные источники «Жемчужина» с её сувенирными лавками, радиоастрофизическую обсерваторию «Бадары», потухший вулкан «Шандагатайский» и экологическую тропу «Пик любви» в Аршане.

- Экскурсанты проявили интерес к природным достопримечательностям, к геологической истории Тункинской долины, также их интересовала работа солнечной обсерватории и национального парка. Гости из Поднебесной остались довольны и обещали вернуться в Бурятию, - сообщили в Тункинском нацпарке.

национальный парк Китай
 
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