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В Иркутской области состоится спартакиада инвалидов

В Иркутской области состоится спартакиада инвалидов
Общество,  Фото:pixabay.com
Они будут соревноваться в 9 видах спорта

В Ангарске на базе спортивно-оздоровительного комплекса областного училища олимпийского резерва с 11 по 13 сентября пройдёт региональный этап спартакиады «И невозможное возможно…». В соревнованиях примут участие спортсмены по четырём группам: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллектуального развития. К проведению спартакиады будут привлекаться волонтёры-медики.

Спартакиада проводится в два этапа: первый – муниципальный, второй – региональный. Заявки на региональный этап формируют территории по итогам муниципального этапа. Состав команд по каждой нозологической группе – семь человек в возрасте от 18 лет и старше. Каждый участник в обязательном порядке должен иметь медицинский допуск. По предварительным заявкам в спартакиаде будут участвовать команды из более 20 муниципальных образований области. Окончательный срок подачи заявки – 2 сентября.

Спартакиада проводится по следующим видам спорта: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный теннис, шоудаун, лёгкая атлетика, шашки, бочча, а также комбинированная эстафета. Кроме того, участникам предстоит выполнить нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и принять участие в творческом конкурсе. Ожидается, что от каждой команды два человека примут участие в сдаче нормативов комплекса ГТО.

Сегодня состоялось заседание рабочей группы по вопросам организации и проведения спартакиады под руководством заместителя министра спорта Иркутской области Павла Богатырёва. На заседании обсудили вопросы медицинского сопровождения соревнований, формирования судейских бригад по видам спорта, проведения культурно-досуговой программы и церемонии открытия и другие темы. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
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