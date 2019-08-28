Они будут соревноваться в 9 видах спорта
В Ангарске на базе спортивно-оздоровительного комплекса областного училища олимпийского резерва с 11 по 13 сентября пройдёт региональный этап спартакиады «И невозможное возможно…». В соревнованиях примут участие спортсмены по четырём группам: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллектуального развития. К проведению спартакиады будут привлекаться волонтёры-медики.
Спартакиада проводится в два этапа: первый – муниципальный, второй – региональный. Заявки на региональный этап формируют территории по итогам муниципального этапа. Состав команд по каждой нозологической группе – семь человек в возрасте от 18 лет и старше. Каждый участник в обязательном порядке должен иметь медицинский допуск. По предварительным заявкам в спартакиаде будут участвовать команды из более 20 муниципальных образований области. Окончательный срок подачи заявки – 2 сентября.
Спартакиада проводится по следующим видам спорта: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный теннис, шоудаун, лёгкая атлетика, шашки, бочча, а также комбинированная эстафета. Кроме того, участникам предстоит выполнить нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и принять участие в творческом конкурсе. Ожидается, что от каждой команды два человека примут участие в сдаче нормативов комплекса ГТО.
Сегодня состоялось заседание рабочей группы по вопросам организации и проведения спартакиады под руководством заместителя министра спорта Иркутской области Павла Богатырёва. На заседании обсудили вопросы медицинского сопровождения соревнований, формирования судейских бригад по видам спорта, проведения культурно-досуговой программы и церемонии открытия и другие темы. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
В Иркутской области состоится спартакиада инвалидов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В День знаний в городе пройдут танцевальные батлы
Они будут соревноваться в 9 видах спорта
На мероприятии можно будет пострелять холостыми патронами из «Оружия Победы»
Участники классов «Оптимист», «Лазер Пико» и «Финн» соревновались на дистанции в 1 морскую милю
Соревнования в формате «3х3» состоятся среди мужских и женских команд
100 победителей в возрасте от 14 до 30 лет будут награждены дипломами и ценными призами
Мероприятие под названием «Серебряные голоса Забайкалья» состоится в первый раз
Проверку прошли более 300 образовательных учреждений округа
Начнётся же литературный праздник с обучающего семинара для будущих писателей
«Звёзды на Байкале» выступят в областной филармонии
В течение двух дней для граждан старшего поколения будут развернуты площадки по различным направлениям
В его рамках состоится сбор вторсырья у населения
Концертную программу праздника возглавит шоу-группа «Россияне»
Это приз поэтического турнира от семьи Нимбуевых
Традиционная ярмарка-выставка учреждений допобразования состоится на площади Советов