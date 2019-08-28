В Иркутской области состоится спартакиада инвалидов

Они будут соревноваться в 9 видах спорта



В Ангарске на базе спортивно-оздоровительного комплекса областного училища олимпийского резерва с 11 по 13 сентября пройдёт региональный этап спартакиады «И невозможное возможно…». В соревнованиях примут участие спортсмены по четырём группам: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллектуального развития. К проведению спартакиады будут привлекаться волонтёры-медики.



Спартакиада проводится в два этапа: первый – муниципальный, второй – региональный. Заявки на региональный этап формируют территории по итогам муниципального этапа. Состав команд по каждой нозологической группе – семь человек в возрасте от 18 лет и старше. Каждый участник в обязательном порядке должен иметь медицинский допуск. По предварительным заявкам в спартакиаде будут участвовать команды из более 20 муниципальных образований области. Окончательный срок подачи заявки – 2 сентября.



Спартакиада проводится по следующим видам спорта: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный теннис, шоудаун, лёгкая атлетика, шашки, бочча, а также комбинированная эстафета. Кроме того, участникам предстоит выполнить нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и принять участие в творческом конкурсе. Ожидается, что от каждой команды два человека примут участие в сдаче нормативов комплекса ГТО.



Сегодня состоялось заседание рабочей группы по вопросам организации и проведения спартакиады под руководством заместителя министра спорта Иркутской области Павла Богатырёва. На заседании обсудили вопросы медицинского сопровождения соревнований, формирования судейских бригад по видам спорта, проведения культурно-досуговой программы и церемонии открытия и другие темы. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

