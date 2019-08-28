Тематическая викторина прошла в селе Итанца Кабанского района
В минувшие выходные в Прибайкальском районе проводился День села в Итанцинском сельском поселении. Участниками торжественных мероприятий стали сотрудники Госавтоинспекции.
После праздничного концерта на стадионе открылись игровые программы для детей, одной из которых стала площадка по изучению правил дорожной безопасности. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Татьяна Авдеева организовала для юных сельчан тематическую викторину. Дети повторили правила безопасного поведения на проезжей части и получили разъяснения по основным ошибкам, которые на дороге допускают подростки.
Отдельное внимание полицейские уделили взрослым. Они обратились к родителям с просьбой контролировать поведение детей, не оставлять их без присмотра и подавать правильный пример законопослушного поведения на проезжей части.
Также автоинспекторы проконсультировали водителей-родителей по вопросам безопасной перевозки детей-пассажиров и важности ношения светоотражающих элементов, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии дети повторили правила дорожного движения
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