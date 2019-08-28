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Рекорд: Музыкант из Бурятии сыграл «Полёт шмеля» за 50 секунд

Рекорд: Музыкант из Бурятии сыграл «Полёт шмеля» за 50 секунд
Общество, 
Лудуб Очиров исполнил известное произведение, возможно, быстрее всех в мире. ВИДЕО

Известный музыкант и композитор из Бурятии Лудуб Очиров исполнил произведение композитора Николая Римского-Корсакова «Полёт шмеля» на скорость. В итоге он уложился в 50 секунд.

- «Полет шмеля» за 50 секунд. Одно из самых быстрых исполнений в мире на фортепиано, может, самое быстрое, - написал Лудуб в соцсетях.



Пользователи сейчас активно размещают запись на своих страницах, количество просмотров ролика сейчас составляет 1,5 тысяч.

«Полёт шмеля» известен благодаря предельно быстрому темпу исполнения практически непрерывной последовательности шестнадцатых нот, при которой основной трудностью для музыканта является не высота или диапазон звуков, а чисто физическое умение исполнять ноты с высокой скоростью.

На сегодня музыканты по всему миру на самых разных инструментах исполняют на скорость оркестровую интермедию и ставят рекорды. Из известных рекордов:

- в 2008 году немецко-американский скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт попал в Книгу рекордов Гиннесса, исполнив «Полёт шмеля» за 1 минуту 6,52 секунды.

- в октябре 2010 года скрипач Оливер Льюис поставил новый рекорд исполнения «Полёта шмеля» — 1 минута 3,356 секунд.

- белорусская скрипачка Маймуна в 2015 году на пресс-конференции исполнила «Полет шмеля» всего за 54 секунды. В 2017 году СМИ сообщали о казахстанском скрипаче Олеге Переверзеве, который уложился также в 54 секунды.

Быстрое исполнение «Полета шмеля» принадлежит также солисту Дрезденской филармонии Йоргу Вахсмуту (Jörg Wachsmuth). В 2013 году на городском празднике он сумел сделать это за 53,82 секунды на тубе.

Вполне возможно, Лудуб Очиров установил мировой рекорд. Однако для того, чтобы результат попал в различные Книги рекордов, необходимо соблюсти некоторые правила.
музыканты Лудуб Очиров
 
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