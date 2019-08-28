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В Иркутской области объявлен конкурс молодёжи

В Иркутской области объявлен конкурс молодёжи
Общество,  Фото:pixabay.com
100 победителей в возрасте от 14 до 30 лет будут награждены дипломами и ценными призами

В Приангарье объявлено о начале ежегодного конкурса «Молодёжь Иркутской области в лицах». Мероприятие направлено на развитие творческого потенциала молодёжи региона. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Иркутской области.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 14 - 18 лет);

2) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 19 - 24 года);

3) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 25 - 30 лет);

4) «Профессиональные достижения в сфере государственного и муниципального управления» (в том числе специалисты, выполняющие функции государственного служащего);

5) «Профессиональные достижения в сфере промышленности и услуг»;

6) «Достижения в сфере школьных средств массовой информации»;

7) «Достижения в сфере студенческих средств массовой информации»;

8) «Достижения в сфере средств массовой информации, имеющих свидетельство о регистрации»;

9) «Профессиональные достижения в сфере образования»;

10) «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, имеющих учёную степень»;

11) «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, не имеющих учёную степень»;

12) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа: 14 - 18 лет);

13) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа: 19 - 24 года);

14) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа: 25 - 30 лет);

15) «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения среди молодых людей, имеющих высшее образование»;

16) «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения среди молодых людей, имеющих профессиональное образование»;

17) «Профессиональные достижения в сфере агропромышленного комплекса»;

18) «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (школьный спорт);

19) «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (студенческий спорт);

20) «Профессиональные достижения в сфере физической культуры и спорта»;

21) «Профессиональные достижения в сфере малого и среднего бизнеса»;

22) «Лучшая молодая семья»;

23) «Студент года образовательных организаций высшего образования»;

24) «Студент года профессиональных образовательных организаций»;

25) «Военнослужащий года» (Вооруженные Силы Российской Федерации, Главное управление МВД России по Иркутской области, Главное управление ФСИН по Иркутской области, Главное управление ФСБ России по Иркутской области, Главное управление МЧС России по Иркутской области);

26) «Открытие года»;

27) «Учащийся года»;

28) «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка»;

29) «Лучший специалист по работе с молодёжью».

По итогам конкурса будет определено 100 победителей. Их наградят дипломами министерства по молодёжной политике региона и ценными призами. Церемония награждения пройдёт в декабре 2019 года в Иркутске.

Заявки на участие в конкурсе представляются областными муниципальными образованиями в министерство по молодёжной политике области в срок со 2 сентября по 7 октября 2019 года по итогам проведения отборочных этапов в муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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