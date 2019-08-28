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Все школы Усть-Ордынского Бурятского округа готовы к учебному году

Все школы Усть-Ордынского Бурятского округа готовы к учебному году
Общество,  Фото:pixabay.com
Проверку прошли более 300 образовательных учреждений округа

Все учреждения образования Усть-Ордынского Бурятского округа подготовлены к новому 2019-2020 учебному году. Проверку готовности прошли 206 общеобразовательных учреждений, 92 учреждения дошкольного образования, 13 учреждений дополнительного образования и 2 вечерние школы.

По информации заместителя губернатора Иркутской области, руководителя администрации округа Анатолия Прокопьева, за парты сядут почти 20 тысяч учеников, в том числе 2222 первоклассника. В школы УОБО приехали работать 23 молодых педагога.

По словам главы округа, на территории муниципальных образований Усть-Ордынского Бурятского округа в рамках реализации государственных программ региона в текущем году ведутся работы по капитальному ремонту и строительству более чем на 40 объектах социальной сферы, в том числе на 12 объектах сферы образования. В рамках региональной госпрограммы «Развитие образования» на 2019 – 2024 годы ведётся строительство двух школ – в селе Баяндай Баяндаевского района и в посёлке Целинный Нукутского района. Кроме того, средства областного бюджета направлены на строительство двух спортивных залов при школах в селе Нагалык Баяндаевского района и в селе Бахтай Аларского района. Торжественное открытие спортзала в селе Нагалык состоится сегодня. Секции будут работать для детей и молодёжи всех близлежащих сельских поселений. В зале будут проходить занятия по волейболу, мини-футболу, борьбе и стрельбе из лука. В селе Апхульта Аларского района планируется до конца текущего года завершить строительство универсального спортивного зала по государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы.

Анатолий Прокопьев отметил, что в госпрограмме запланированы средства на капитальные ремонты Александровской СОШ Аларского района, Новонукутской и Алтарикской СОШ Нукутского района, Ново-Ленинской СОШ Осинского района и Усть-Ордынской школы №2 Эхирит-Булагатского района. Кроме того, в областной бюджет включены расходы на капитальный ремонт детского сада в селе Первомайское Нукутского района, выборочный капремонт здания Харатской общеобразовательной школы Эхирит-Булагатского района и приобретение здания для размещения школы-детского сада в деревне Ныгда Аларского района.

Напомним, на территории УОБО также ведутся работы по строительству 11 многофункциональных спортивных площадок в трёх районах округа – Аларском, Нукутском и Осинском. Эта спортивная инфраструктура предназначена, в первую очередь, для детей школьного возраста. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.
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