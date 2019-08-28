Мероприятие под названием «Серебряные голоса Забайкалья» состоится в первый раз
В Чите впервые проводится краевой фестиваль хоров старшего поколения «Серебряные голоса Забайкалья». Начнётся он 31 августа в 11:00 на площади Декабристов. Более 25 академических, народных и эстрадных вокальных коллективов из столицы и девяти районов края выступят на сцене перед библиотекой имени Пушкина.
Программа будет насыщенной и разнообразной. Прозвучат произведения народного хорового репертуара, русской и зарубежной классики, известные песни советских композиторов. По итогам коллективы будут награждены дипломами участников и ценными подарками. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Чите на фестиваль соберутся хоровые коллективы старшего поколения
Общество, Фото:
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