В Чите на фестиваль соберутся хоровые коллективы старшего поколения

Мероприятие под названием «Серебряные голоса Забайкалья» состоится в первый раз



В Чите впервые проводится краевой фестиваль хоров старшего поколения «Серебряные голоса Забайкалья». Начнётся он 31 августа в 11:00 на площади Декабристов. Более 25 академических, народных и эстрадных вокальных коллективов из столицы и девяти районов края выступят на сцене перед библиотекой имени Пушкина.



Программа будет насыщенной и разнообразной. Прозвучат произведения народного хорового репертуара, русской и зарубежной классики, известные песни советских композиторов. По итогам коллективы будут награждены дипломами участников и ценными подарками. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+