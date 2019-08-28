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В Бурятии проведут республиканскую ярмарку для пожилых

В Бурятии проведут республиканскую ярмарку для пожилых
Общество,  Фото:pixabay.com
В течение двух дней для граждан старшего поколения будут развернуты площадки по различным направлениям

С 4 по 5 сентября в городе Улан-Удэ в универсальном зале Физкультурно-спортивного комплекса состоится республиканская ярмарка «Активное долголетие», в рамках международного Дня пожилого человека. Экспозиция выставки – это единственная площадка, которая охватывает все сферы жизни и представляет товары и услуги для людей зрелого и старшего возраста. Вход на все мероприятия для всех свободный.

В течение двух дней для граждан пожилого возраста будут развернуты площадки по различным направлениям: медицинское и реабилитационное оборудование, ортопедические товары, лечебные препараты, туризм и отдых, продовольствие, кредитно-финансовые организации и многое другое. Посетители и участники ярмарки смогут бесплатно пройти диагностику организма: проверить сосуды и зрение, сдать кровь на холестерин, сделать скрининговые диагностические обследования и многое другое. Для них будет организована продажа товаров ведущих производителей республики по доступным ценам.

В тематических зонах проведут консультации специалисты региональных ведомств по вопросам пенсионного и социального обеспечения, медицинского обслуживания. Ярмарка вакансий позволит найти работу по душе, а желающие освоить азы компьютерной грамотности пройдут обучающий экспресс-курс. Советы садоводам-любителям представит заслуженный агроном России Анатолий Кушнарёв.

Здесь же в ФСК пройдёт заключительный этап республиканского конкурса красоты и талантов «Серебряная Бурятия – 2019», состоятся мастер-классы. Визажисты и стилисты школы красоты раскроют секреты возрастного лифтинг-макияжа. Коллекцию одежды разных стилей продемонстрируют участницы мероприятия «Возраст перемен 50+». Любителей танцев будут ждать на мастер-классе по фламенко, сальсе и других танцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
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