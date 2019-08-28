Иркутские учёные открыли новый минерал

Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве



Научные сотрудники ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал фторкарлтонит. Камень обнаружили на границе Иркутской области и Якутии. Минерал голубого и тёмно-голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве.



Как сообщила руководитель лаборатории Екатерина Канева, камень относится к группе силикатов со слоистой структурой. Он получил название «фторкарлтонит» поскольку оказался структурным аналогом минерала карлтонита, но отличается от него преобладанием элемента фтора в составе.



Факт открытия подтвердили на заседании комиссии международной минералогической ассоциации (IMA CNMNC). Единственный образец фторкарлтонита, доступный для свободного просмотра, хранится в минералогическом музее им. Сидорова Иркутского технического университета.



В настоящее время за камнем «охотятся» коллекционеры редких минералов, сообщили в пресс-службе ИРНИТУ.

