 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Августа

27 Августа

Популярное

В Бурятии 14 отделений почты оснастят пандусами

В Бурятии 14 отделений почты оснастят пандусами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На сегодня в республике для маломобильных граждан доступны 42 отделения почтовой связи

В Бурятии в текущем году для обеспечения доступности маломобильных граждан будет отремонтировано 28 отделений почтовой связи. На сегодняшний день частично или полностью доступными для маломобильных групп населения стали 42 отделения почтовой связи республики.

- В 2019 году в рамках проекта «Доступная среда» в республике планируется отремонтировать 14 отделений почтовой связи республики: Окино-Ключи, Малый Куналей, Нижний Саянтуй, Темник, Усть-Брянь, Новоильинск, Новая Брянь, Оронгой, Сотниково, Каменск, Бабушкин, Усть-Баргузин, Баргузин, Гунда, - сообщили в пресс-службе УФПС Бурятии.

По проекту «Доступная среда» почтовые отделения будут оборудованы удобными входными пандусами, кнопкой вызова сотрудника отделения, мнемосхемой, тактильными элементами для слабослышащих людей, специальным столом для обслуживания. Внутренние помещения отделений связи адаптируют для свободного передвижения и беспрепятственного получения почтовых услуг маломобильными гражданами. Также отделения будут оснащены надписями, выполненными крупным шрифтом для слабовидящих людей.

Кроме того, до конца текущего года в 14 почтовых отделениях Бурятии (33-е отделение Улан-Удэ, Мостовка, Нестерево, Ильинка, Итанца, Турунтаево, Юбилейный, Майский, Михайловка, Кабанск, Селенгинск, Хоринск, Байкальское, Кяхта) будут проводиться комплексные и восстановительные работы.
инвалиды пандусы Почта России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сергей Зверев может сыграть в бурятском фильме
Сергей Зверев может сыграть в бурятском фильме
Общество, 28.08.2019
В Бурятии снимают третью часть «Байкальских каникул» в жанре комедийных ужасов
Иркутские учёные открыли новый минерал
Иркутские учёные открыли новый минерал
Общество, 28.08.2019
Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве
В Бурятии 14 отделений почты оснастят пандусами
В Бурятии 14 отделений почты оснастят пандусами
Общество, 28.08.2019
На сегодня в республике для маломобильных граждан доступны 42 отделения почтовой связи
В бурятском заказнике впервые встретился домовый сыч
В бурятском заказнике впервые встретился домовый сыч
Общество, 28.08.2019
В Алтачейском заказнике в Бурятии обнаружили новый краснокнижный вид
Бурятские КВНщики собирают деньги на поездку на финал Премьер-лиги
Бурятские КВНщики собирают деньги на поездку на финал Премьер-лиги
Общество, 28.08.2019
Команда «Буряты» не может вылететь в Москву из-за нехватки средств
Расписание поезда Северобайкальск – Адлер изменится на 14 дней
Расписание поезда Северобайкальск – Адлер изменится на 14 дней
Общество, 28.08.2019
Также меняется расписание поезда Иркутск – Усть-Илимск
В Бурятии ликвидируют огромные промоины после ливня
В Бурятии ликвидируют огромные промоины после ливня
Общество, 28.08.2019
Жители нескольких улиц микрорайона Дивизионный были оторваны от города
Дарима Сандакова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу
Дарима Сандакова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу
Общество, 28.08.2019
Спортсменка из Бурятии одержала победу над венгеркой
В Бурятии объявили конкурс на самый чистый берег Байкала
В Бурятии объявили конкурс на самый чистый берег Байкала
Общество, 28.08.2019
Туристам предлагают делать фотографии «до» и «после»
Солистка Дашима Соктоева примет участие в исполнении сюиты Эдуарда Артемьева
Солистка Дашима Соктоева примет участие в исполнении сюиты Эдуарда Артемьева
Общество, 28.08.2019
Солистка Бурятской филармонии Дашима Соктоева примет участие в исполнении сюиты «Алтайский сказ. Полёт над временем»
В Улан-Удэ провели рейд в районе места гибели подростка
В Улан-Удэ провели рейд в районе места гибели подростка
Общество, 28.08.2019
В Улан-Удэ напомнили о детской дорожной безопасности  
В Бурятии проверили перевозку детей-пассажиров
В Бурятии проверили перевозку детей-пассажиров
Общество, 28.08.2019
В Бурятии проверили перевозку детей-пассажиров
Все пляжи Бурятии официально закрыты
Все пляжи Бурятии официально закрыты
Общество, 28.08.2019
Купальный сезон подошёл к концу
В Иркутске открыли выставку в честь первых брандмейстера и брандмайора
В Иркутске открыли выставку в честь первых брандмейстера и брандмайора
Общество, 28.08.2019
На выставке представлены материалы, касающиеся профессиональной деятельности брандмайора Иркутска Александра Домишкевича и его сына Фёдора
В Бурятии подвели итоги премии имени Исая Калашникова
В Бурятии подвели итоги премии имени Исая Калашникова
Общество, 28.08.2019
На конкурс были представлены произведения 14 авторов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^