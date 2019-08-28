На сегодня в республике для маломобильных граждан доступны 42 отделения почтовой связи
В Бурятии в текущем году для обеспечения доступности маломобильных граждан будет отремонтировано 28 отделений почтовой связи. На сегодняшний день частично или полностью доступными для маломобильных групп населения стали 42 отделения почтовой связи республики.
- В 2019 году в рамках проекта «Доступная среда» в республике планируется отремонтировать 14 отделений почтовой связи республики: Окино-Ключи, Малый Куналей, Нижний Саянтуй, Темник, Усть-Брянь, Новоильинск, Новая Брянь, Оронгой, Сотниково, Каменск, Бабушкин, Усть-Баргузин, Баргузин, Гунда, - сообщили в пресс-службе УФПС Бурятии.
По проекту «Доступная среда» почтовые отделения будут оборудованы удобными входными пандусами, кнопкой вызова сотрудника отделения, мнемосхемой, тактильными элементами для слабослышащих людей, специальным столом для обслуживания. Внутренние помещения отделений связи адаптируют для свободного передвижения и беспрепятственного получения почтовых услуг маломобильными гражданами. Также отделения будут оснащены надписями, выполненными крупным шрифтом для слабовидящих людей.
Кроме того, до конца текущего года в 14 почтовых отделениях Бурятии (33-е отделение Улан-Удэ, Мостовка, Нестерево, Ильинка, Итанца, Турунтаево, Юбилейный, Майский, Михайловка, Кабанск, Селенгинск, Хоринск, Байкальское, Кяхта) будут проводиться комплексные и восстановительные работы.
В Бурятии 14 отделений почты оснастят пандусами
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