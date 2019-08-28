В Иркутске пройдут восемь концертов международного фестиваля

«Звёзды на Байкале» выступят в областной филармонии



Восемь концертов в рамках XIV международного фестиваля академической музыки «Звёзды на Байкале» пройдут в Иркутской областной филармонии. Каждую осень в дни большого музыкального мероприятия в стенах филармонии выступают маститые артисты и начинающие музыканты.



Первый концерт в филармонии 5 сентября даст Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, который станет главным резидентом фестиваля «Звёзды на Байкале» в 2019 году. Этот уникальный коллектив молодых музыкантов выступает с дирижёрами и концертмейстерами оркестров России и Европы. В Иркутске оркестром будут руководить известный австрийский скрипач и альтист Юлиан Рахлин и дирижёр Московской филармонии Димитрис Ботинис. Солировать в этот вечер будет знаменитая канадская скрипачка и альтистка Сара Макэлрави, а также один из самых востребованных и одарённых виолончелистов своего поколения Александр Рамм.



Три концерта исполнит Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша. В концертах фестиваля «Звёзды на Байкале» активное участие принимают восходящие звезды музыкального олимпа – лауреаты V Международного конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion 2019», а также известные зарубежные и российские исполнители.



Несомненным подарком иркутянам 8 сентября станет концерт Квартета имени Давида Ойстраха – ансамбля, объединившего в своем составе ярких молодых российских солистов, которые уже добились мирового признания.



С сольным концертом 9 сентября выступит российский пианист, обладатель I премии и Золотой медали VIII Международного юношеского конкурса им. П. И. Чайковского, обладатель Гран-при I Международного конкурса молодых пианистов «Grand Piano Competition» Александр Малофеев. На фестивале «Звёзды на Байкале» молодой талант играл на одной сцене с народным артистом России Денисом Мацуевым и главным дирижёром Симфонического оркестра Мариинского театра, народным артистом России Валерием Гергиевым.



«Вечер фортепианной музыки» 10 сентября подарит гостям фестиваля заслуженная артистка России, солистка Московской государственной филармонии, лауреат премии президента Российской Федерации Екатерина Мечетина.



Завершается музыкальная программа фестиваля в Иркутской областной филармонии 12 сентября концертом стипендиатов межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» имени И. Н. Вороновой. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры региона.

