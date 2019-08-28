 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Августа

27 Августа

Популярное

В Иркутске пройдут восемь концертов международного фестиваля

В Иркутске пройдут восемь концертов международного фестиваля
Общество,  Фото:pixabay.com
«Звёзды на Байкале» выступят в областной филармонии

Восемь концертов в рамках XIV международного фестиваля академической музыки «Звёзды на Байкале» пройдут в Иркутской областной филармонии. Каждую осень в дни большого музыкального мероприятия в стенах филармонии выступают маститые артисты и начинающие музыканты.

Первый концерт в филармонии 5 сентября даст Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, который станет главным резидентом фестиваля «Звёзды на Байкале» в 2019 году. Этот уникальный коллектив молодых музыкантов выступает с дирижёрами и концертмейстерами оркестров России и Европы. В Иркутске оркестром будут руководить известный австрийский скрипач и альтист Юлиан Рахлин и дирижёр Московской филармонии Димитрис Ботинис. Солировать в этот вечер будет знаменитая канадская скрипачка и альтистка Сара Макэлрави, а также один из самых востребованных и одарённых виолончелистов своего поколения Александр Рамм.

Три концерта исполнит Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша. В концертах фестиваля «Звёзды на Байкале» активное участие принимают восходящие звезды музыкального олимпа – лауреаты V Международного конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion 2019», а также известные зарубежные и российские исполнители.

Несомненным подарком иркутянам 8 сентября станет концерт Квартета имени Давида Ойстраха – ансамбля, объединившего в своем составе ярких молодых российских солистов, которые уже добились мирового признания.

С сольным концертом 9 сентября выступит российский пианист, обладатель I премии и Золотой медали VIII Международного юношеского конкурса им. П. И. Чайковского, обладатель Гран-при I Международного конкурса молодых пианистов «Grand Piano Competition» Александр Малофеев. На фестивале «Звёзды на Байкале» молодой талант играл на одной сцене с народным артистом России Денисом Мацуевым и главным дирижёром Симфонического оркестра Мариинского театра, народным артистом России Валерием Гергиевым.

«Вечер фортепианной музыки» 10 сентября подарит гостям фестиваля заслуженная артистка России, солистка Московской государственной филармонии, лауреат премии президента Российской Федерации Екатерина Мечетина.

Завершается музыкальная программа фестиваля в Иркутской областной филармонии 12 сентября концертом стипендиатов межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» имени И. Н. Вороновой. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры региона.
фестиваль Музыкальный фестиваль Иркутск классическая музыка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии проведут республиканскую ярмарку для пожилых
В Бурятии проведут республиканскую ярмарку для пожилых
Общество, 28.08.2019
В течение двух дней для граждан старшего поколения будут развернуты площадки по различным направлениям
В Иркутске откроется экологический марафон-фест
В Иркутске откроется экологический марафон-фест
Общество, 28.08.2019
В его рамках состоится сбор вторсырья у населения
В центре Улан-Удэ раскинется «Верхнеудинская ярмарка»
В центре Улан-Удэ раскинется «Верхнеудинская ярмарка»
Общество, 28.08.2019
Концертную программу праздника возглавит шоу-группа «Россияне»
В Бурятии участнику поэтического турнира вручат яблоко со стихами
В Бурятии участнику поэтического турнира вручат яблоко со стихами
Общество, 28.08.2019
Это приз поэтического турнира от семьи Нимбуевых
В Улан-Удэ 2 сентября родители могут записать детей в кружки и секции
В Улан-Удэ 2 сентября родители могут записать детей в кружки и секции
Общество, 28.08.2019
Традиционная ярмарка-выставка учреждений допобразования состоится на площади Советов
В Бурятии за примерное поведение досрочно освободили осуждённого
В Бурятии за примерное поведение досрочно освободили осуждённого
Общество, 28.08.2019
Решение об удовлетворении ходатайства заключённого принял суд апелляционной инстанции
В Бурятии окропили дома в селе, где растёт смертность от рака
В Бурятии окропили дома в селе, где растёт смертность от рака
Общество, 28.08.2019
Также священник окропил автомобили в селе
Нацпарк в Бурятии посетили студенты и учителя из Китая
Нацпарк в Бурятии посетили студенты и учителя из Китая
Общество, 28.08.2019
Они увидели минеральные источники «Жемчужина», потухший вулкан, побывали в радиоастрофизической обсерватории и на экотропе
В Бурятии на собственника заросшего участка составили протокол
В Бурятии на собственника заросшего участка составили протокол
Общество, 28.08.2019
Участок земли в Кабанском районе не использовался по назначению
В Бурятии дети повторили правила дорожного движения
В Бурятии дети повторили правила дорожного движения
Общество, 28.08.2019
Тематическая викторина прошла в селе Итанца Кабанского района
Улан-удэнцы могут внести предложения по благоустройству круговой развязки
Улан-удэнцы могут внести предложения по благоустройству круговой развязки
Общество, 28.08.2019
Администрация города объявила приём предложений
Рекорд: Музыкант из Бурятии сыграл «Полёт шмеля» за 50 секунд
Рекорд: Музыкант из Бурятии сыграл «Полёт шмеля» за 50 секунд
Общество, 28.08.2019
Лудуб Очиров исполнил известное произведение, возможно, быстрее всех в мире. ВИДЕО
Пилоты нарисовали в небе над Улан-Удэ сердечко
Пилоты нарисовали в небе над Улан-Удэ сердечко
Общество, 28.08.2019
Пилотажная группа «Барсы» готовится к авиашоу в Улан-Удэ. ВИДЕО
В Бурятии открылся волонтёрский «дом»
В Бурятии открылся волонтёрский «дом»
Общество, 28.08.2019
Добровольческий центр Бурятии «ДоброДом» появился в республиканском бизнес-инкубаторе
Количество браков и разводов в России достигло минимума
Количество браков и разводов в России достигло минимума
Общество, 28.08.2019
Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^