В центре Улан-Удэ раскинется «Верхнеудинская ярмарка»

Концертную программу праздника возглавит шоу-группа «Россияне»



7 сентября в 13:00 на одной из исторических площадей Улан-Удэ – площади Революции – начнутся грандиозные ярмарочные гуляния. Здесь все гости смогут окунуться в атмосферу ярмарочных гуляний, проходивших в конце XVIII века в Верхнеудинске.



Лучшие профессиональные коллективы и культурно-досуговые учреждения города подарят всем прекрасное настроение. Гвоздь программы – шоу-группа «Россияне» – профессиональный вокально-инструментальный коллектив покажет своё творчество в эстрадном и современном стилях, а также исполнит диско-хиты.



Этнографический городок позволит жителям и гостям столицы познакомится с культурой, кухней и национальными нарядами народов, проживающих на территории Бурятии. В торговых рядах горожане подробно узнают о выпускаемой продукции ведущих компаний республики. В городке народных мастеров и ремёсел покупателям предложат изделия из бересты и железа; чеканку, керамику, бисероплетение и многое другое. А сытная лавка с огромным количеством всевозможных яств не оставит равнодушными даже искушённых гурманов.



Возможность прокатиться в повозке, попробовать блюда казачьей кухни, сделать фото с казачьей атрибутикой и приобрести сувениры предоставят казаки Забайкалья и конный клуб «Серьга». Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 6+

