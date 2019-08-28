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В центре Улан-Удэ раскинется «Верхнеудинская ярмарка»

В центре Улан-Удэ раскинется «Верхнеудинская ярмарка»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Концертную программу праздника возглавит шоу-группа «Россияне»

7 сентября в 13:00 на одной из исторических площадей Улан-Удэ – площади Революции – начнутся грандиозные ярмарочные гуляния. Здесь все гости смогут окунуться в атмосферу ярмарочных гуляний, проходивших в конце XVIII века в Верхнеудинске.

Лучшие профессиональные коллективы и культурно-досуговые учреждения города подарят всем прекрасное настроение. Гвоздь программы – шоу-группа «Россияне» – профессиональный вокально-инструментальный коллектив покажет своё творчество в эстрадном и современном стилях, а также исполнит диско-хиты.

Этнографический городок позволит жителям и гостям столицы познакомится с культурой, кухней и национальными нарядами народов, проживающих на территории Бурятии. В торговых рядах горожане подробно узнают о выпускаемой продукции ведущих компаний республики. В городке народных мастеров и ремёсел покупателям предложат изделия из бересты и железа; чеканку, керамику, бисероплетение и многое другое. А сытная лавка с огромным количеством всевозможных яств не оставит равнодушными даже искушённых гурманов.

Возможность прокатиться в повозке, попробовать блюда казачьей кухни, сделать фото с казачьей атрибутикой и приобрести сувениры предоставят казаки Забайкалья и конный клуб «Серьга». Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
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