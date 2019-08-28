Концертную программу праздника возглавит шоу-группа «Россияне»
7 сентября в 13:00 на одной из исторических площадей Улан-Удэ – площади Революции – начнутся грандиозные ярмарочные гуляния. Здесь все гости смогут окунуться в атмосферу ярмарочных гуляний, проходивших в конце XVIII века в Верхнеудинске.
Лучшие профессиональные коллективы и культурно-досуговые учреждения города подарят всем прекрасное настроение. Гвоздь программы – шоу-группа «Россияне» – профессиональный вокально-инструментальный коллектив покажет своё творчество в эстрадном и современном стилях, а также исполнит диско-хиты.
Этнографический городок позволит жителям и гостям столицы познакомится с культурой, кухней и национальными нарядами народов, проживающих на территории Бурятии. В торговых рядах горожане подробно узнают о выпускаемой продукции ведущих компаний республики. В городке народных мастеров и ремёсел покупателям предложат изделия из бересты и железа; чеканку, керамику, бисероплетение и многое другое. А сытная лавка с огромным количеством всевозможных яств не оставит равнодушными даже искушённых гурманов.
Возможность прокатиться в повозке, попробовать блюда казачьей кухни, сделать фото с казачьей атрибутикой и приобрести сувениры предоставят казаки Забайкалья и конный клуб «Серьга». Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
В центре Улан-Удэ раскинется «Верхнеудинская ярмарка»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Концертную программу праздника возглавит шоу-группа «Россияне»
Это приз поэтического турнира от семьи Нимбуевых
Решение об удовлетворении ходатайства заключённого принял суд апелляционной инстанции
Также священник окропил автомобили в селе
Они увидели минеральные источники «Жемчужина», потухший вулкан, побывали в радиоастрофизической обсерватории и на экотропе
Участок земли в Кабанском районе не использовался по назначению
Тематическая викторина прошла в селе Итанца Кабанского района
Администрация города объявила приём предложений
Лудуб Очиров исполнил известное произведение, возможно, быстрее всех в мире. ВИДЕО
Пилотажная группа «Барсы» готовится к авиашоу в Улан-Удэ. ВИДЕО
Добровольческий центр Бурятии «ДоброДом» появился в республиканском бизнес-инкубаторе
Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года
Средства будут направлены на проведение танцевального чемпионата и фестиваля уличных танцев
В Бурятии снимают третью часть «Байкальских каникул» в жанре комедийных ужасов
Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве