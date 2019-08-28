Также меняется расписание поезда Иркутск – Усть-Илимск
Расписание движения пассажирских поездов № 87 сообщением Иркутск – Усть-Илимск и № 273 Северобайкальск - Адлер по Восточно-Сибирской железной дороге с 1 по 14 сентября 2019 года будет изменено.
В эти дни они будут следовать с отклонением от действующего расписания от 1 до 16 минут.
ВСЖД просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании.
Расписание поезда Северобайкальск – Адлер изменится на 14 дней
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