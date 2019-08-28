 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Августа

27 Августа

Популярное

Расписание поезда Северобайкальск – Адлер изменится на 14 дней

Расписание поезда Северобайкальск – Адлер изменится на 14 дней
Общество,  Фото:pixabay.com
Также меняется расписание поезда Иркутск – Усть-Илимск

Расписание движения пассажирских поездов № 87 сообщением Иркутск – Усть-Илимск и № 273 Северобайкальск - Адлер по Восточно-Сибирской железной дороге с 1 по 14 сентября 2019 года будет изменено.

В эти дни они будут следовать с отклонением от действующего расписания от 1 до 16 минут.

ВСЖД просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании.


поезд железная дорога
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Расписание поезда Северобайкальск – Адлер изменится на 14 дней
Расписание поезда Северобайкальск – Адлер изменится на 14 дней
Общество, 28.08.2019
Также меняется расписание поезда Иркутск – Усть-Илимск
В Бурятии ликвидируют огромные промоины после ливня
В Бурятии ликвидируют огромные промоины после ливня
Общество, 28.08.2019
Жители нескольких улиц микрорайона Дивизионный были оторваны от города
Дарима Сандакова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу
Дарима Сандакова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу
Общество, 28.08.2019
Спортсменка из Бурятии одержала победу над венгеркой
В Бурятии объявили конкурс на самый чистый берег Байкала
В Бурятии объявили конкурс на самый чистый берег Байкала
Общество, 28.08.2019
Туристам предлагают делать фотографии «до» и «после»
Солистка Дашима Соктоева примет участие в исполнении сюиты Эдуарда Артемьева
Солистка Дашима Соктоева примет участие в исполнении сюиты Эдуарда Артемьева
Общество, 28.08.2019
Солистка Бурятской филармонии Дашима Соктоева примет участие в исполнении сюиты «Алтайский сказ. Полёт над временем»
В Улан-Удэ провели рейд в районе места гибели подростка
В Улан-Удэ провели рейд в районе места гибели подростка
Общество, 28.08.2019
В Улан-Удэ напомнили о детской дорожной безопасности  
В Бурятии проверили перевозку детей-пассажиров
В Бурятии проверили перевозку детей-пассажиров
Общество, 28.08.2019
В Бурятии проверили перевозку детей-пассажиров
Все пляжи Бурятии официально закрыты
Все пляжи Бурятии официально закрыты
Общество, 28.08.2019
Купальный сезон подошёл к концу
В Иркутске открыли выставку в честь первых брандмейстера и брандмайора
В Иркутске открыли выставку в честь первых брандмейстера и брандмайора
Общество, 28.08.2019
На выставке представлены материалы, касающиеся профессиональной деятельности брандмайора Иркутска Александра Домишкевича и его сына Фёдора
В Бурятии подвели итоги премии имени Исая Калашникова
В Бурятии подвели итоги премии имени Исая Калашникова
Общество, 28.08.2019
На конкурс были представлены произведения 14 авторов
На главной площади Улан-Удэ отметят День знаний
На главной площади Улан-Удэ отметят День знаний
Общество, 28.08.2019
В центре столицы Бурятии состоится большой детский праздник
В Читу поступили 6 тёплых автобусов
В Читу поступили 6 тёплых автобусов
Общество, 28.08.2019
До конца года прибудет ещё 36 таких комфортабельных машин
На Байкале в Бурятии дети стали хранителями природы
На Байкале в Бурятии дети стали хранителями природы
Общество, 28.08.2019
В мероприятии приняли участие дети от 6 до 12 лет
Читинские таможенники перечислили в бюджет 9,8 миллиардов
Читинские таможенники перечислили в бюджет 9,8 миллиардов
Общество, 28.08.2019
Большую часть в структуре таможенных платежей составили сборы при ввозе товаров
Улан-удэнцам напомнили о комендантском часе
Улан-удэнцам напомнили о комендантском часе
Общество, 28.08.2019
За нарушение родителям грозит штраф в размере от ста до пятисот рублей  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^