Расписание поезда Северобайкальск – Адлер изменится на 14 дней

Также меняется расписание поезда Иркутск – Усть-Илимск



Расписание движения пассажирских поездов № 87 сообщением Иркутск – Усть-Илимск и № 273 Северобайкальск - Адлер по Восточно-Сибирской железной дороге с 1 по 14 сентября 2019 года будет изменено.



В эти дни они будут следовать с отклонением от действующего расписания от 1 до 16 минут.



ВСЖД просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании.





