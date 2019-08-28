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В Бурятии ликвидируют огромные промоины после ливня

В Бурятии ликвидируют огромные промоины после ливня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители нескольких улиц микрорайона Дивизионный были оторваны от города

В прошлые выходные на Улан-Удэ обрушился сильный дождь, ливень прошёлся в большей степени по Советскому и Железнодорожному району. Особенно пострадала Дивизионная, там на дорогах появились большие промоины, подтопило подъезды домов.

Рельеф местности такой, что дороги, по которым ходит общественный транспорт, находятся в низине. С гор сошла вода и замыла дороги, а выше по улицам появились длинные промоины, глубиной 1-1,5 метров.



Крупные овраги по улице Войсковая появились сразу же после короткого ливня. Когда жители обратились за помощью, им сообщили, что в первую очередь устранят проблемы на нижних улицах, где ситуация более критическая.

- В тот вечер мы были дома, мне позвонила мама и попросила встретить её на остановке. Когда я хотела выгнать машину из гаража, увидела яму. Подумала, что сама её «закидаю». Прошла дальше, смотрю – огромные овраги, глубина – два метра. Никак не проехать, мама переночевала у родственников. Я писала об этом в соцсетях, специально спускалась в этот ров – фотографироваться, чтобы было понятно, насколько он глубокий. Затем я попросила привезти хотя бы одну машину – вместе с соседями сами разгружали, закапывали. У некоторых жителей смыло огород, по улицам плавала картошка, в этих оврагах огурцы видели, - рассказала жительница дома по улице Войсковая Эржена.

По её словам, эту улицу размывает при каждом дожде, но не так сильно, как в этот раз. Обычно жители самостоятельно устраняют небольшие промоины.

- Хорошо, что сейчас всё это устраняется, но мне кажется, что это продержится до первого дождя. Вот этот вот песок при первом же дожде опять смоет на нижние улицы. На нашу улицу обещали привезти щебень, но сегодня сказали, что его не будет, потому что дорого, - добавила она.



Другая жительница микрорайона рассказала, что видела, как обваливались заборы, на размытых дорогах застревали и переворачивались машины. Также именно в этих промоинах были найдены человеческие останки.

Сейчас в микрорайоне по улицам Восковая и Гарнизонная производится отсыпка грунта. В пострадавший микрорайон завезли 1200 кубов грунта и камня, в целом, на ликвидацию всех промоин потребуется около 8000 кубов грунта, щебня, бутового камня. Стоимость всех работ составит около 4,5 миллионов рублей, работы завершатся к концу текущей недели.

- Здесь было размыто 15 улиц, также были подтоплены подъезды домов, в ночь с субботы на воскресенье откачивали воду, убирали намывы перед воротами, гаражами. В настоящий момент только на этом участке работает порядка 11 самосвалов, 2 погрузчика, грейдер. В воскресенье мы отчистили улицу от намывов грунта, чтобы запустить общественный транспорт. Грунт был разложен по обочинам дороги, сейчас мы его собираем и производим отсыпку улиц. То есть, небольшие промоины мы заполняем как раз этим грунтом, а большие овраги мы засыпаем бутовым камнем, - рассказал главный инженер комбината по благоустройству Сергей Голов.

По его словам, администрация Советского района обратилась за помощью к военным, они выделили один экскаватор и 10 бойцов.



ливень администрацияУУ
 
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