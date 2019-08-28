В Бурятии ликвидируют огромные промоины после ливня

Рельеф местности такой, что дороги, по которым ходит общественный транспорт, находятся в низине. С гор сошла вода и замыла дороги, а выше по улицам появились длинные промоины, глубиной 1-1,5 метров.









- Хорошо, что сейчас всё это устраняется, но мне кажется, что это продержится до первого дождя. Вот этот вот песок при первом же дожде опять смоет на нижние улицы. На нашу улицу обещали привезти щебень, но сегодня сказали, что его не будет, потому что дорого, - добавила она.









По его словам, администрация Советского района обратилась за помощью к военным, они выделили один экскаватор и 10 бойцов.













