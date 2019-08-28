Солистка Дашима Соктоева примет участие в исполнении сюиты Эдуарда Артемьева

Показ сюиты «Алтайский сказ. Полёт над временем» пройдёт 13 сентября в 19:00 в Бурятской филармонии.





Концерт пройдёт 13 сентября в Бурятском театре драмы.Созданная в 2012 году известнейшим московским композитором Эдуардом Артемьевым и творческим содружеством специалистов Государственной филармонии Алтайского края сюита основана на синтезе музыки, компьютерной графики и художественного слова. Это произведение во многом уникальное. 18 частей сюиты «Алтайский сказ» повествуют о главных вехах исторического пути Алтайского края, его природных богатствах и славных сынах.«Несколько лет назад я уже сотрудничала с оркестром Алтайской филармонии над исполнением этой сюиты. Мне очень понравилось работать с таким профессиональным коллективом. Поэтому я рада, что меня пригласили снова», - рассказывает Дашима.Осенью этого года музыкально-драматическую сюиту «Алтайский сказ. Полёт на временем» представят сразу в нескольких российских городах: Кемерово, Красноярск, Ангарск, Иркустке, Чите и Улан-Удэ. Вместе с Дашимой Соктоевой и симфоническим оркестром Государственной филармонии Алтайского края в гастрольный тур отправятся, артисты академического хора им. Тарнецкого (Барнаул) и Губернаторского камерного хора Кузбасса, солист Добрыня Сатин (икили, комус, Горно – Алтайск), солистка Алтайского государственного музыкального театра Юлия Башкатова (сопрано, Барнаул) и чтецы.На исполнении сюиты ожидается присутствие композитора Эдуарда Артемьева.