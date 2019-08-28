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В Улан-Удэ провели рейд в районе места гибели подростка

В Улан-Удэ провели рейд в районе места гибели подростка
Общество, 
В Улан-Удэ напомнили о детской дорожной безопасности

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних провели специализированный рейд. Он был направлен на предупреждение нарушений ПДД юными участниками дорожного движения.

Совместные рейды по районам города начались с Левого берега. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно здесь в ДТП погиб 15-летний подросток. Ещё трое подростков в возрасте 14-15 лет госпитализированы.

- К сожалению, многие родители не понимают, что, разрешив подростку управлять транспортом, они подвергают смертельной опасности не только своего ребёнка, но и окружающих. Родители оправдывают своё решение тем, что ребёнок полностью освоил навыки вождения, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



Родители, после длительных бесед с полицейскими, пообещали не допускать детей к управлению автомототранспортом, провести с ними беседы и контролировать их ежедневный досуг.

- Целевые выезды полицейских по местам концентрации подростков принесли результаты. Как отметили жители ближайших домов, в вечернее время число несовершеннолетних на скутерах и мопедах уменьшилось, - отмечают автоинспекторы.

Совместные специализированные рейды сотрудников ГИБДД с инспекторами ПДН продолжатся в ближайшее время в других районах города.
рейд ГИБДД
 
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