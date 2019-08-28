В Бурятии проверили перевозку детей-пассажиров

Сотрудники ГИБДД останавливали машины, которые ехали на отдых



С начала года на дорогах Улан-Удэ произошло 14 ДТП, в которых пострадали 16 несовершеннолетних пассажиров.



Летом в преддверии выходных дней на маршрутах движения к местам массового отдыха населения сотрудники ГИБДД проводили проверки соблюдения правил при перевозке детей. Автоинспекторы проверяли, насколько ответственно взрослые относятся к вопросам безопасности своих детей в салоне автомобилей.



Водителям разъясняли важность использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности во время каждой поездки с ребёнком. Взрослых призывали к безопасному вождению и ответственному поведению за рулём, сообщает УГИБДД по Бурятии.

