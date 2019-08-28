В Иркутске открыли выставку в честь первых брандмейстера и брандмайора

На выставке представлены материалы, касающиеся профессиональной деятельности брандмайора Иркутска Александра Домишкевича и его сына Фёдора



Сегодня в музее Главного управления МЧС по Иркутской области, расположенном в здании пожарной каланчи на улице Тимирязева, состоялось открытие нового зала. Экспозиция посвящена истории пожарной охраны Иркутска и Восточной Сибири начала XIX-конца XX веков, и, если быть точнее, реформаторам пожарной охраны - первым иркутским брандмейстерам и брандмайору.



В 2019 году 1 сентября исполняется 150 лет со дня рождения иркутянина Александра Францевича Домишкевича. Принятый на государственную службу Высочайшим приказом в 1894 году он, служа сначала помощником полицейского пристава, а затем и приставом, живо интересовался пожарным делом и состоял в добровольном пожарном обществе. В 1901 году, по желанию представителей города, Домишкевич был назначен на должность Иркутского брандмейстера, в которой заявил себя деятельным и энергичным работником. В музее воссоздан рабочий кабинет прославленного служителя пожарной охраны.



- На выставке представлены материалы, касающиеся профессиональной деятельности брандмайора города Иркутска Александра Домишкевича и его сына Федора, который продолжил семейную традицию и служил в пожарной охране уже в Советское время. Выставка подготовлена по итогам архивно-исторической работы с использованием документов, фотографий, мебели, личных вещей, переданных музею потомками семьи, были также использованы материалы областного Государственного архива и архива управления ФСБ по Иркутской области, - рассказала руководитель музея пожарной охраны Татьяна Мурач.



О деятельности Домишкевича на посту брандмейстера, а с 1911 года – 1-го Иркутского брандмайора Иркутска, остались печатные и документальные свидетельства. В 1906 году в одном из выпусков журнала «Пожарное дело» автор статьи Родионов, представитель местной прессы и член Добровольного пожарного общества, подробно перечислил заслуги Александра Францевича.



Современники Домишкевича отмечали, что под его руководством проводилась строевая подготовка, пожарные команды регулярно оттачивали навыки тушения пожаров во время учебных занятий, а в зимний период устраивались «для пожарных служителей чтения и другия полезныя развлечения, до постановки спектаклей включительно».



Перенимать опыт иркутских пожарных приезжали из других сибирских городов, а проекты и чертежи нововведений разошлись по российским губерниям.



Увидеть уникальные экспонаты выставки, познакомиться с историей пожарной охраны региона можно по адресу: город Иркутск, улица Тимирязева, дом 33а, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

