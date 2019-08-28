На конкурс были представлены произведения 14 авторов
Подведены итоги конкурса на литературную премию имени народного писателя Бурятии Исая Калашникова.
На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены произведения 14 авторов: 11 – на русском языке, 3 – на бурятском языке. Произведения были изданы в 2017-2019 годах.
Победителями конкурса признаны:
- Извеков Юрий Олегович - за книгу стихов и прозы «Коробка спичек» в номинации «Проза на русском языке»;
- Дашеева (Базаржапова) Галина Хандуевна за книгу рассказов, художественно-публицистических очерков «Буусын hургаал» («Заповедь родной земли») в номинации «Проза на бурятском языке».
Церемония вручения премии состоится 5 сентября в 11 часов в администрации Улан-Удэ, сообщили в Центральной городской библиотеке имени Калашникова.
В Бурятии подвели итоги премии имени Исая Калашникова
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