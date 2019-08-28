В Бурятии подвели итоги премии имени Исая Калашникова

На конкурс были представлены произведения 14 авторов



Подведены итоги конкурса на литературную премию имени народного писателя Бурятии Исая Калашникова.



На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены произведения 14 авторов: 11 – на русском языке, 3 – на бурятском языке. Произведения были изданы в 2017-2019 годах.



Победителями конкурса признаны:



- Извеков Юрий Олегович - за книгу стихов и прозы «Коробка спичек» в номинации «Проза на русском языке»;



- Дашеева (Базаржапова) Галина Хандуевна за книгу рассказов, художественно-публицистических очерков «Буусын hургаал» («Заповедь родной земли») в номинации «Проза на бурятском языке».



Церемония вручения премии состоится 5 сентября в 11 часов в администрации Улан-Удэ, сообщили в Центральной городской библиотеке имени Калашникова.

