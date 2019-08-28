В центре столицы Бурятии состоится большой детский праздник
Городской детский праздник «Город знаний, творчества и спорта» пройдёт 2 сентября с 14 часов на площади Советов.
Для горожан и гостей столицы выступят творческие коллективы городского Дворца детского юношеского творчества, домов творчества Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов.
Кроме того, с 14:00 на площади будет работать ярмарка-выставка муниципальных организаций дополнительного образования и учреждений спорта. Все желающие смогут записать своих детей в кружки, студии и секции.
Также в рамках городского праздника состоится благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу» по сбору канцелярских принадлежностей, спортивного инвентаря и детских игрушек. Акция направлена на оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и детям из многодетных семей. Приём вещей будет проводиться с 13:00 до 16:00 в палатке Центра диагностики и консультирования Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике города.
На главной площади Улан-Удэ отметят День знаний
Общество, Фото:
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