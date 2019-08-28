Бурятские борицы отобрались на предолимпийский чемпионат мира в Казахстане
Бурятские спортсменки Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова вошли в состав сборной России для выступления на чемпионате мира по борьбе. Соревнования пройдут в Казахстане, в городе Нур-Султан с 14 по 22 сентября.
- Лидер бурятской сборной, двукратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России Стальвира Оршуш будет бороться за звание чемпионки мира в весовой категории до 53 кг. Бронзовый призёр Европейских игр, победительница первенства Европы, бронзовый призёр чемпионата Европы Мария Кузнецова выйдет на ковёр в весе до 62 кг, - сообщает Центр спортивной подготовки Бурятии.
Спортсменок из Бурятии будет сопровождать старший тренер по женской борьбе Центра спортивной подготовки Цыденжаб Гулгенов.
Чемпионат мира станет отборочным на Олимпийские игры 2020.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году в чемпионате мира, который проходил в Будапеште, участвовали борицы Стальвира Оршуш и Ирина Ологонова из Бурятии. Они не смогли завоевать медалей, заняв 8 и 22 места. Тот чемпионат мира провалила вся российская женская сборная, не взявшая ни одной награды.
Позже Стальвира Оршуш поделилась в интервью, что «должна была принять поражение». В апреле 2019 года Стальвира выиграла чемпионат Европы. Мария Кузнецова на этом же турнире завоевала бронзовую медаль. Этим летом глава Бурятии Алексей Цыденов вручил борицам госпремии за спортивные достижения.
Две борицы из Бурятии отправятся на чемпионат мира
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