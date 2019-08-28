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Дима Билан с «горящим лесом» на теле посвятил номер пожарам в Сибири

Дима Билан с «горящим лесом» на теле посвятил номер пожарам в Сибири
Общество, 
Дима Билан выступил в Сочи с необычным боди-артом на теле в поддержку сибирских лесов

Популярный исполнитель Дима Билан выступил на фестивале «Новая волна» в Сочи с известной песней на стихи Марины Цветаевой «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес». В конце номера победителя Евровидения-2008 сцену озарило ярким светом, певец распахнул пиджак, и зрители увидели на его теле нарисованные языки пламени и горящие деревья.

На торсе певца были нарисованы горящие деревья. «Идея образа и боди-арта как олицетворение пожаров в Сибири», - пояснил сам Дима Билан в соцсети. 




- Всех вам благ, берегите природу, без неё мы никто! В этой музыке столько смысла, что она может говорить о вечном и буквально обо всём, отвоевать сторону добра и места в нём - это задача непростая, но нужно стараться! Будем! Вчера, прогуливаясь по набережной Адлера, встретил семью из Красноярска, которой задал вопрос - как там пожары, уходят, она (мать семьи) ответила – «Слава богу, начались дожди». Фух, пусть будет так. Молюсь за регионы, в которых такое случилось, - недавно написал он на своей странице в «Инстаграме».

Здесь артист также выложил видео и фотографии со своего выступления. 




В июле российские звёзды в социальных сетях призывали чиновников потушить многочисленные лесные пожары в Сибири. В их числе были Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Мария Кожевникова, Баста, Юлия Савичева, Сергей Шнуров, Гарик Харламов, Нюша, Катерина Шпица, Елена Летучая, Тимур Родригес, Анна Хилькевич и многие другие селебрити.

Региональные комиссии по ЧС массово принимали решения о том, что тушить крупные пожары не требуется. «По данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики, и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён», - сообщали тогда в ФБУ «Авиалесоохрана». В то же время жители сибирских регионов задыхались от пожаров, экологи били тревогу, ведь уничтожался лес и в огне погибали дикие животные.

Даже голливудский актёр Леонардо Ди Каприо на своей странице в соцсети поделился информацией о пожарах в Гренландии, Сибири и на Аляске.

После волны возмущений пользователей 31 июля Дмитрий Медведев поручил взять под контроль ситуацию с лесными пожарами в Сибири. В начале августа президент России поручил минобороны оказать помощь в тушении пожаров в Сибири.

На 27 августа, по данным Авиалесоохраны, на территории страны действовал 91 лесной пожар на площади 43 335 га, по которым проводились работы по активному тушению. Это 66 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём, 19 570 га (Красноярский край); 5 пожаров на площади, пройденной огнем, 2 200 га (Иркутская область); 5 пожаров на площади, пройденной огнем, 97 га (Забайкальский край) и т.д.

На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда находится под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 81 лесной пожар на площади 456 544 га. По ним прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Это 14 пожаров на площади 279 083 га (Красноярский край); 60 пожаров на площади 153 749 га (Республика Саха (Якутия)); 1 пожар на площади 4 108 га (Республика Бурятия) и т.д.

Режим ЧС введен в 2 регионах: на всей территории Красноярского края, в 1 районе Республики Саха (Якутия).


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