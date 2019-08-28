 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Августа

27 Августа

Популярное

В Улан-Удэ предпринимателя привлекли к ответственности за пакеты «Pepsi»

В Улан-Удэ предпринимателя привлекли к ответственности за пакеты «Pepsi»
Общество,  Фото:pixabay.com
Бизнеследи незаконно использовала товарный знак известной компании

Прокуратурой Советского района совместно с сотрудниками Бурятской таможни и управления МВД России по Улан-Удэ проведена проверка по обращению представителя компании «PepsiCo, Ink». Проверено соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности в деятельности индивидуального предпринимателя.

Как выяснилось, предприниматель продавала пластиковые пакеты с изображением товарного знака «Pepsi», правообладателем которого является указанная компания. У бизнеследи не оказалось документов, подтверждающих использование товарного знака с разрешения правообладателя.

Предприниматель привлечена к административной ответственности за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ предпринимателя привлекли к ответственности за пакеты «Pepsi»
В Улан-Удэ предпринимателя привлекли к ответственности за пакеты «Pepsi»
Общество, 28.08.2019
Бизнеследи незаконно использовала товарный знак известной компании 
Усольчанин украл телефон и деньги со счёта
Усольчанин украл телефон и деньги со счёта
Общество, 28.08.2019
Злоумышленника арестовали 
В Улан-Удэ сегодня тёплая погода
В Улан-Удэ сегодня тёплая погода
Общество, 28.08.2019
По Бурятского гидрометцентра, 28 августа по республике местами небольшой дождь, возможны грозы
В Чите открылся гражданский форум Забайкальского края
В Чите открылся гражданский форум Забайкальского края
Общество, 27.08.2019
Мероприятие проходит в регионе уже 18-й раз
В Ангарске трамваи на один день станут бесплатными для школьников
В Ангарске трамваи на один день станут бесплатными для школьников
Общество, 27.08.2019
2 сентября для проезда им достаточно будет показать транспортную карту
Забайкалье примет фестиваль джазовой музыки
Забайкалье примет фестиваль джазовой музыки
Общество, 27.08.2019
На площадках фестиваля выступят лучшие джазовые коллективы Читы
В Иркутской области выявили чемпионов по теннису
В Иркутской области выявили чемпионов по теннису
Общество, 27.08.2019
Сейчас определяются победители первенства региона в возрастных категориях до 13 и до 17 лет
В Чите пройдёт фестиваль балалайки, баяна и домры
В Чите пройдёт фестиваль балалайки, баяна и домры
Общество, 27.08.2019
В Забайкалье приедут музыканты из Якутии, Красноярска и Новосибирска
Иркутские велогонщики победили на первенстве России
Иркутские велогонщики победили на первенстве России
Общество, 27.08.2019
Они стали сильнейшими в командной гонке на дистанции 50 километров среди юниоров
Чита отметит День окончания Второй мировой войны
Чита отметит День окончания Второй мировой войны
Общество, 27.08.2019
В рамках памятной даты состоится эстафета «Бег мира»
В Иркутской области пройдёт спартакиада допризывников
В Иркутской области пройдёт спартакиада допризывников
Общество, 27.08.2019
В программу войдут прыжки с парашютом
В Бурятии ищут африканскую чуму свиней
В Бурятии ищут африканскую чуму свиней
Общество, 27.08.2019
На данный момент возбудителей инфекции не найдено
На фестивале в Иркутске покажут спектакли на национальных языках
На фестивале в Иркутске покажут спектакли на национальных языках
Общество, 27.08.2019
Бурятию на фестивале будут представлять два театра
В Тарбагатайском районе Бурятии запретили вывоз собак
В Тарбагатайском районе Бурятии запретили вывоз собак
Общество, 27.08.2019
За три дня ветеринарами вакцинировано от бешенства более 600 животных

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^