Злоумышленника арестовали
В конце июля в полицию города Усолье-Сибирское в Иркутской области поступило сообщение о краже телефона и денежных средств с банковского счёта.
Сотрудниками полиции был установлен и разыскан подозреваемый. Им оказался 32-летний житель Усолья, ранее судимый и находящийся под административным надзором.
Полицейские выяснили, что подозреваемый украл у знакомого сотовый телефон, который продал в скупку, а сим-карту оставил у себя. Во время пользования сим-картой на телефон злоумышленника пришло сообщение о поступлении на счёт потерпевшего 4,5 тысяч рублей. Злоумышленник направил деньги на оплату мобильных счетов, а затем перевёл их на банковскую карту и потратил на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанного арестовали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Усольчанин украл телефон и деньги со счёта
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