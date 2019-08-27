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Дмитрий Певцов приедет на фестиваль кино в Иркутске

Общество, 
Он проведёт творческую встречу в рамках киношколы фестиваля

В рамках киношколы международного фестиваля «Человек и Природа» состоится творческая встреча со съемочной группой короткометражки «Даю посадку». На встречу прилетит и исполнитель главной роли Дмитрий Певцов, сообщает ТАСС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе на Байкале завершились съёмки фильма «Даю посадку» режиссёра Анастасии Зверьковой. Действие фильма происходит на заброшенном аэродроме на берегу Байкала. Главный герой фильма — бывший лётчик и директор этого аэродрома Алексей, который переживает депрессию после смерти жены. В фильме ему предстоит сделать выбор между жизнью в окружении любящих его людей и миром прошлого, которым он окружил себя, чтобы уйти от реальности.

Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Распутина пройдёт в Иркутске с 19 по 23 сентября. Для конкурсной и внеконкурсной программ отборочная комиссия выбрала 28 кинолент. Картины будут бороться за звание «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм». Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы.

Фильмом открытия фестиваля «Человек и природа» станет документальная картина российского режиссёра Марины Марии Мельник «Отец Байкал». В фильме рассказывается о жизни и творческом пути скульптора Даши Намдакова, также описывается история установки скандальной скульптуры «Хранитель Байкала» на острове Ольхон. Недавно в Сети появился трейлер документального фильма.

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