В Иркутской областной клинической больнице появился мемориальный камень памяти доноров органов
На сегодняшний день в Иркутской области успешно проведено 186 пересадок почки и 10 пересадок печени. Также планируется новая для иркутских врачей операция – трансплантация сердца, сообщает пресс-служба минздрава Иркутской области.
Иркутских врачей тепло поблагодарил и их непосредственный пациент – человек, которому впервые в регионе в ноябре 2018 года была пересажена донорская печень. Константин обратился к врачам и персоналу областной клинической больницы: «Вам благодарна моя семья, мои друзья, благодарны такие же больные, как и я. Большое спасибо за то, что вы делаете, за то чудо, которое творите своими руками!»
В Иркутске установили мемориальный камень памяти доноров органов
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